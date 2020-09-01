【每日焦點】Zoom、Google Meet視像應用多漏洞　Xbox Series X料11月登場

▲ 不少學生家長重投視像應用的懷抱，卻被踢爆接連惹安全爭議；Xbox Series X手掣俄羅斯率先接受預購。

面對疫情下不一樣的開學日，相信一眾家長和孩子都難免感到緊張和焦慮。受疫情所限，學校早已為網上教學做好準備，不少學生家長都重投視像應用的懷抱。

視像會議新寵Zoom日前公布業績，指其第二季收入增逾3倍至6.635億美元，按年大增3.55倍，而擁有10名或以上員工的Zoom客戶約有370,200名，數字較按年大增4.58倍。不過，由於連串安全爭議未遏，不少人已陸續轉投Google Meet、Microsoft Teams等。然而，近日就有網媒揭破Google Meet漏洞，發現本地一間教會以Google Meet舉辦四堂教會視像課程時，卻遭自稱國安局及深圳政府人員要求加入，發言中途更不斷被第三方移除出聊天室，講座最後被逼終止。

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與此同時，由於在家工作和學習的人士普遍都留在家中抗疫，繼續刺激玩具、電子娛樂等產品的需求。微軟（Microsoft）新一代Xbox Series X將在年底上市，近日就有外國玩家竟能透過俄羅斯電商，預購這款新主機Xbox Series X手掣，定價約59美元（約465港元），發售日期為11月6日。而早前亦有外媒曾報道，Sony PS5和Xbox Series X皆於11月發售，但XSX將率先亮相，而PS5則是11月中旬。

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責任編輯：施雯雯