  • 31°C
香港時間 : 2020901日 (二) 20:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】特朗普將赴威斯康星州 無意晤黑人傷者

環球政治 19:54 2020/09/01

分享：

美國威斯康星州基諾沙（Kenosha）有黑人男子遭警員槍傷致癱，引發新一輪「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）示威。總統特朗普周二將前往當地，料將宣揚其「法紀」（Law & Order）的競選主題，並與執法人員和當地商戶會晤，但未有意接見該名受傷黑人男子及其家屬。

【美國示威】特朗普為支持者護航 17歲少年開槍屬自衛

【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持

特朗普上周在共和黨全國代表大會把拜登指為BLM示威領袖，導致各地騷亂；拜登則把責任扣到特朗普頭上，指責對方言論煽動暴力。

特朗普預定周二到訪威斯康星州，這是大選的其中一個搖擺州，特朗普曾於2016年以些微優勢贏出，如今也希望憑藉跟警隊友好的立場保住威州。根據RealClearPolitics的綜合民調平均值，特朗普的支持度雖然仍在落後，但已經逐步趕上拜登。

在出訪前，特朗普讚揚國民警衛隊協助平息了基諾沙的暴力，並表明聯邦政府願意向其他城市提供協助，包括經歷示威達3個月的俄勒岡州波特蘭。但特朗普暫未有計劃到訪當地，因為俄勒岡州是傳統上的民主黨州分。

BLM示威破壞了基諾沙大量商戶，故此特朗普準備在到訪當地期間，視察破壞情況，並跟執法人員和商戶見面，但未有計劃跟受傷的黑人布萊克（Jacob Blake）及其家人會面。

特朗普又指責拜登向破壞的示威者給予「道德援助」，並與這班左翼暴力分子並肩。

【美國大選】特朗普要求學校恢復愛國教育 以解決示威

【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享）

責任編輯：陳啟賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

相關文章

【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持
今日
【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持
【美國大選】特朗普要求學校恢復愛國教育 以解決示威
今日
【美國大選】特朗普要求學校恢復愛國教育 以解決示威
【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享）
今日
【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享）
【美國示威】特朗普為支持者護航 17歲少年開槍屬自衛
今日
【美國示威】特朗普為支持者護航 17歲少年開槍屬自衛
【美國大選】拜登：特朗普毒害美國 他是問題之一
今日
【美國大選】拜登：特朗普毒害美國 他是問題之一
請願示威 特朗普 威斯康星

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月01日 時間20:00）

下一篇文章

【美國疫情】HHS斥資19億請公關宣傳 請名人演講為抗疫打氣

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享）
【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享）
【新冠疫苗】中俄疫苗潛在缺憾 或拖低至40%有效
【新冠疫苗】中俄疫苗潛在缺憾 或拖低至40%有效
【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口
【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口
【新冠疫苗】牛津疫苗最平 各疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】牛津疫苗最平 各疫苗進度定價一覽
新型冠狀肺炎全球疫情（09月01日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月01日 時間20:00）
【移民澳洲】向新移民提供無限時免費英語課 政府望增凝聚力
【移民澳洲】向新移民提供無限時免費英語課 政府望增凝聚力