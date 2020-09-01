【美國示威】特朗普將赴威斯康星州 無意晤黑人傷者

美國威斯康星州基諾沙（Kenosha）有黑人男子遭警員槍傷致癱，引發新一輪「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）示威。總統特朗普周二將前往當地，料將宣揚其「法紀」（Law & Order）的競選主題，並與執法人員和當地商戶會晤，但未有意接見該名受傷黑人男子及其家屬。

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特朗普上周在共和黨全國代表大會把拜登指為BLM示威領袖，導致各地騷亂；拜登則把責任扣到特朗普頭上，指責對方言論煽動暴力。

特朗普預定周二到訪威斯康星州，這是大選的其中一個搖擺州，特朗普曾於2016年以些微優勢贏出，如今也希望憑藉跟警隊友好的立場保住威州。根據RealClearPolitics的綜合民調平均值，特朗普的支持度雖然仍在落後，但已經逐步趕上拜登。

在出訪前，特朗普讚揚國民警衛隊協助平息了基諾沙的暴力，並表明聯邦政府願意向其他城市提供協助，包括經歷示威達3個月的俄勒岡州波特蘭。但特朗普暫未有計劃到訪當地，因為俄勒岡州是傳統上的民主黨州分。

BLM示威破壞了基諾沙大量商戶，故此特朗普準備在到訪當地期間，視察破壞情況，並跟執法人員和商戶見面，但未有計劃跟受傷的黑人布萊克（Jacob Blake）及其家人會面。

特朗普又指責拜登向破壞的示威者給予「道德援助」，並與這班左翼暴力分子並肩。

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責任編輯：陳啟賢

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