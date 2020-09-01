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全球最大貨櫃商馬士基合併旗下航運物流業務 料2.7萬名員工受影響

即市財經 19:51 2020/09/01

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馬士基計劃整合旗下航運物流業務，料影響達2.7萬個職位。

路透報道，全球最大貨櫃商丹麥馬士基（Maersk）計劃進一步整合業務，將航運品牌Safmarine和物流品牌Damco將併入集團既有業務，不再獨立存在。而有關整合將影響集團約2.7萬個職位，但集團尚未透露具體裁員人數及細節。

報道指，首席商務官Vincent Clerc致信員工表示感到十分遺憾，集團簡化組織架構將影響員工職位，由於集團不再需要重複的職位和角色。

另外，馬士基旗下船務公司Hamburg Sud仍將保持獨立品牌。截止目前，Hamburg Sud擁有員工4500人，Safmarine和Damco分別擁有2300人及1100人。

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編輯：陳華

經濟 航運 馬士基 AR

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