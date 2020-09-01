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【疫市成交】元朗8月二手成交急增9％　新元中零議價沽出 呎價13800元

股樓投資 19:47 2020/09/01

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疫情緩和，市場氣氛轉好，刺激買家入市意慾，成交趨活躍。8月份元朗區共錄得158宗二手成交，下旬起成交顯著加速，全月成交量相比7月增加9%。

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，新元朗中心近日成交急追落後，2日連錄3宗成交，全月合共錄得5宗成交。新成交包括2座低層G室，實用面積466平方呎，兩房間隔，零議價以610萬元沽出，折合平均實用呎價13090元。原業主於2011年6月以296萬元買入單位，持貨9年轉售，帳面獲利約314萬元，單位升值約1.1倍。

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屋苑3座中層B室，實用面積466平方呎，兩房間隔，日前同樣零議價沽出，成交價643萬元，平均實用呎價13798元。原業主則於1998年6月以180萬元買入單位，持貨22年，帳面獲利約463萬元，單位升值約2.6倍。

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利嘉閣地產元朗區助理分區董事黃永全表示，朗晴居3座中層D室實用面積約739方呎，以755萬元完成交易，折合實用面積呎價約10,217元。原業主於2012年12月，以474萬元購入上述單位。持貨約8年，現轉手帳面獲利約281萬元，物業升值約59%。

黃永全補充，朗晴居上月錄得3宗二手成交個案，平均實用面積呎價約10,630元。現時屋苑有約30個放盤提供，入場價由680萬元起。

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記者：李兆明

成交 疫情 放盤 元朗區 朗晴居 新元朗中心

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