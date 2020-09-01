【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　早市跌4%

美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）最新上市文件披露，其與配售代理訂立協議，出售最多50億美元價值的股份。按照協議，配售代理會按照Tesla的要求，出售若干規模的公司股份。值得注意的是，Tesla剛於周一（8月31日）完成股份1拆5。

Tesla股價近期走勢強勁，今年以來累升近5倍。其股於周二（9月1日）美股盤前一度升逾8%，但出售協議消息傳出後升幅全升，正式交易時段，Tesla開市仍升近1%，突破500美元，其後轉跌4%，暫報477.56美元。

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與蘋果（美︰AAPL）一樣，Tesla宣布拆股以來受到資金追捧，其股價於周一拆股後更大升12.57%。

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據Tesla向美國證交會（SEC）遞交的文件顯示，其於9月1日與高盛、美國銀行、巴克萊、花旗、德銀、 摩根士丹利、瑞信、SG Americas Securities、富國銀行、法巴訂立了配售協議，授權配售代理按照Tesla的要求，在公開市場上不定期（from time to time）出售Tesla的普通股，出售規模最多為50億美元。配售代理將獲每次出售股份收益總額的0.5%作為佣金。

文件未有披露Tesla計劃出售的股數，惟按照以周一收市價498.32美元及配售計劃規模50億美元計算，其料將出售逾1000萬股股份。

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編輯︰侯景成