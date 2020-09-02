【櫻淘魔法棒@iM網欄】懶人恩物！ 韓國卡邦尼意粉 X 小型電煮鍋

早於今年5月，在朋友介紹下，我們一班淘友就訂了40箱韓國卡邦尼意粉，當時我們都心大心細，好似從未聽過這個意粉，好奇之下，問了曾在韓國居住的成太，是否真的那麼好食? 最後才知道原這個卡邦尼意粉居然在韓國那麼受歡迎，有傳單日賣出60萬包。於是乎我們就落單了。賣家說產品都是即訂即做，加上用船運到香港，我們等了差不多一個多月，終於到手了。收到這個意粉時，真的嚇了一跳，原來那麼大盒，一箱有六包，每包180克。平均每包約20多元，如果要以公仔麵來比較，當然是貴價版，但如果以一個西式午餐來說，這個價錢絶對超值。

打開包裝後，內有三個包裝，一個當然是闊條麵，還有兩包調味料，只要全部放入鍋內，真的兩分鐘就可以開餐，而且簡單超級易煮，對我這類「手殘」都無難度。如果再講究的話，可以自己加入蔬菜、蘑菇、煙肉等等配料，馬上變成餐廳食到的卡邦尼意粉一樣，很有水準。

最近大家為了減少外出食Lunch，都會選擇泡公仔麵，或者使用微波爐。我們一班淘友就淘了這個電煮鍋，很適合一個人煮食。一個小鍋就能夠做到上煎下煮的功能，外型美觀，有白色、粉色及綠色三種，分為一層、兩層及三層，配上玻璃鍋蓋子及黑色易潔鍋(不粘鍋)內胆，可以煎、炒、煮、煲、燜、涮、火鍋，功能齊全，容易清洗。

這個電煮鍋是全圈發熱，受熱均勻，而且發熱非常快，有兩個檔次300W 小火慢熬及600W 大火快煮的選擇，操作簡單。當干燒或溫度過高，會自動停止加熱，而且並不耗電。

小家電有多項品質證書，包括: 工產品合格測試、食品級接觸用材質測試、及中國國家強制性產品認證證書等。

食法:

將小電鍋開到600W 大火，然將卡邦尼意粉直接放入，一邊攪拌，意粉本身有一些水粉，再加入一包橙色的調味料和白色一小包的紅椒芝士粉，好快芝士及調味料跟意粉混在一起，就可以熄火。基本上兩分鐘就完成。

卡邦尼意粉

價錢:

118 ~ 148元一盒/6包





如果在G-Market訂購時，一次性訂六盒(36包，韓圜71,880，約486元)，就最化算，原因是運費並不便宜，六盒是最化算(韓圜44,070，約297.5元) 。幸運的話，還可以有韓圜10,000，約67.5元的優惠券領取。大概一個星期內就會送到香港。

食用期限：2021年1月30日

出產地：韓國

買家評價:

我個人比較喜歡乾身的食物，所以沒有加水去煮，而且比煮公仔麵更方便快捷，實在是一個懶人的恩物。

電熱鍋

價錢:

一層 29.9元人民幣(領取5元優惠卷)

兩層 39.9元人民幣 (領取5元優惠卷)

三層 49.9元人民幣 (領取5元優惠卷)

作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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