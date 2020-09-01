【零售寒冬】零售管理協會等計劃推「ShopShop@HK去街買」活動 港鐵、亞洲萬里通有份贊助

▲ 香港零售管理協會將聯同優質旅遊服務協會推出「ShopShop@HK去街買」活動，計劃於9月8日開始，為期6個月。

本港第三波疫情未止，7月零售銷售按年跌23%，市民消費情緒仍然疲弱，餘下月份不容樂觀，零售業短期難以走出寒冬，業界唯有「自救」。香港零售管理協會主席謝邱安儀於回應7月零售數據記者會上表示，香港零售管理協會將聯同優質旅遊服務協會（QTSA）推出大型優惠推廣活動「ShopShop@HK去街買」，推動本地消費，計劃於9月8日開始，為期6個月，詳情容後再公布。

「ShopShop@HK去街買」按顧客單一收據消費金額滿250元發放電子印花1個，滿500元發放2個印花，如此類推。謝邱安儀指，當消費者集得一定數目的電子印花，便可換取禮品，形容是「多買多換」，並透露是次活動亦獲港鐵 （00066） 贊助車票，大獎則獲國泰 （00293） 旗下的亞洲萬里通贊助10萬飛行里數。

「ShopShop@HK去街買」正在招募零售品牌參與，首3個月參加費用全免。謝邱安儀表示，由於活動的手機平台獲科技公司義務提供，在後3個月會收取費用以抵銷經營成本，活動目前有約幾百間商店參與，包括化妝品、珠寶、鐘錶及健康食品公司。

對於第二期保就業計劃向百佳及惠康兩大超市加入需為顧客提供優惠的條款，謝邱安儀指，兩大超市可考慮為活動提供優惠券，相信可形成「三贏」局面，並呼籲其他大型機構可加入贊助行列。

相關文章：【香港經濟】7月香港零售銷售再挫23% 連跌18個月

【零售寒冬】周生生半年少賺66%息5仙 計劃關港表現疲弱分店

【保就業計劃】政府要超市減價 百佳：盡力穩定零售價 惠康：推新品牌降售價（第二版）

【疫情大爆發】零售管理協會促業主未來9至12個月取消底租 「到了生死存亡關鍵時刻」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：袁諾曦