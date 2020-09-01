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【筍價租樓】長實推震撼價酒店優惠 2房海景單位月租僅1.6萬平過同區私樓16%

股樓投資 21:13 2020/09/01

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新冠肺炎疫情持續已達8個月，酒店業首當其衝，單靠本地客維持經營十分困難，故酒店各施其法「自保」。有酒店推出低價月租優惠吸客，其中長江實業（01113）旗下兩家於紅磡的酒店海灣軒及海韻軒，近日推出月租低至1.6萬元的兩房住宿優惠，吸引大批準租客查詢。

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長實旗下的Horizon Hotels & Suites，擁有四家以創新「Famitel Living 酒店+居」概念營運的酒店，客人可享靈活的租期，而且無需繳付按金，就可租住酒店式設施及配套的套房單位。其中位於紅磡的「海灣軒」及「海韻軒」，於上周推出酒店月租優惠，租客可以震撼月租價16,000元起，租住家居式設計、兩廳兩房600餘呎的套房，單位更可享維港海景，租期以3個月起計算。長實指，上述優惠推出首個周末，便接獲近一百個查詢。

2房租金只是1.6萬元起

 

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長江實業地產投資有限公司董事劉啓文稱:「由於疫情關係，不少在職人士需要在家工作，小朋友亦要留家上學，因此希望能擁有較多的生活起居空間，而集團提供的套房面積和間隔，正好滿足有關方面的需求，有見及此，特別推出優惠，令更多客人能享受一個不只環境舒適、交通便捷，還可以擁抱維多利亞港海景的家，安心地抗疫防疫。」

單位擁維港景色

紅磡「海灣軒」及「海韻軒」鄰近紅磡、黃埔港鐵站；區內的渡輪服務，前往中環亦只需15分鐘；酒店更提供穿梭巴士往返紅磡及尖沙咀港鐵站，穿梭全港各區，所以一向都吸引不少商務及家庭租客入住。

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翻查地產代理的網上數據，現時鄰近以上兩家酒店的黃埔花園，實用面積500餘平方呎的兩房單位，每月租金達1.9萬元水平。至於另一個屋苑海濱南岸實用面積432平方呎的 2房單位，月租也達1.8萬元。上述「海灣軒」及「海韻軒」實用面積約600平方呎的兩房單位，月租最平只是由1.6萬元起，而且不需要繳交代理佣金，也不用付兩個月租金的按金，也十分吸引。

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記者：陳詠妍

 


 

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