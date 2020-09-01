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【三星摺機】Galaxy Z Fold 2效能解構　支援多工作業最多開3個Apps

科技 22:16 2020/09/01

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三星推出新一代摺機Galaxy Z Fold 2，支援5G連線，提供松煙墨及迷霧金兩色選擇。（三星提供圖片）

三星今晚舉行Unpacked Part 2線上發佈會，宣布推出旗艦級新一代摺機Galaxy Z Fold 2。疫情肆虐下，不少人在家工作，或宅在家打機煲劇，Galaxy Z Fold 2就升級上一代摺機的部分功能，又引入全新防塵纖維技術，改善用家體驗。

Galaxy Z Fold 2繼續支援App應用連續性功能，能同時處理多任務，實現屏幕間的無縫切換。舉例，在自適應分屏式，當上半屏幕查看內容時，下半則用來操控App及用戶界面；在拍照即預覽模式下，毋須打開相簿，即可邊拍攝、邊在另一個屏幕查看照片，加快調整構圖。此外，水平或垂直拆分內部主屏幕時，一次最多可打開3個可調節的應用程式，並將文件、圖表或附件拖放至另一App中。

【三星摺機】Galaxy Z Fold 2現真身！支援5G＋屏幕增至7.6吋

【接受預訂】Galaxy Z Folds 2售1.8萬元　英國率先預購

三星又稱，於2019年底在韓國及美國市場，收集了476名Galaxy Fold用家的意見，發現34%受訪者會同時使用2個應用程式，而傳統智能手機上這功能的使用率僅為4%，反映多任務視窗備受重視。

Galaxy Z Fold 2在水平或垂直拆分內部主屏幕時，一次最多可打開3個可調節的App。（三星提供圖片）

摺機摺得多，最怕易損耗。Galaxy Z Fold 2將進一步強化轉軸結構，採用隱形鉸鏈，無縫嵌入機身，具備75度至115度角多角度旋停折疊技術，能靈活開合。展開180度後，則獲穩固平板狀態。另引入最早用於Galaxy Z Flip的防塵纖維技術，防止異物進入機身。

Galaxy Z Fold 2另配備動態聲音體驗功能，升級沉浸式視覺效果；同時提供高動態雙揚聲器，增強振動板及平衡立體聲效。

責任編輯：姚慧儀

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