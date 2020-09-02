【小老闆生意經@iM網欄】創業背後辛酸 做生意須抱積極心態

新冠肺炎疫情持續多個月，不少旅行發燒友已經在家中悶到發慌。全球多國實施了出入境限制，大家放假亦只能「宅」在家中，不能出國旅遊。大家或已作好最壞的打算，就是今、明年可能都不能去旅行了。

代購生意多勞多得 做跑腿從不是易事

筆者從事日、韓玩具精品代購生意，每年都會飛幾轉日本、韓國做連綫代購。如今，出國旅遊受到限制，對本人的代購生意或多或少造成影響。回想之前經歷的代購旅行團，真的每次都是「有血有淚」。代購生意經營初期，客源不是很穩定的情況下，出國一轉的代購旅行團扣除機票、住宿等成本開支後，賺到的錢真的不算很多。有時更會因為身在外國而花費多了，變相代購賺到的利潤都未必足夠整個旅行團的洗費。不過有了經驗之後，便慢慢懂得如何利用有限的時間帶更多貨、接更多單；如何選擇一個好的住宿地點方便買貨、寄貨，及機場交通往返等等。

邊代購邊去旅行從來都不是容易的事，畢竟做代購跑腿是要靠勞力去賺取金錢，可謂多勞多得。試想想，如代購的東西具一定的重量或體積很大，一旦接單的數量增多，做跑腿、搬運的過程亦變得更辛苦。而做海外連綫代購，搬十多公斤的東西走幾條街是平常不過的事。本人試過去完一轉5日4夜的韓國代購旅行團後，雙手及肩膀痛足一個月；如代購的東西是限量，做代購一定要一早排隊去買貨，否則收了客人錢但買不到產品，客人下次就未必再找你代購；如代購的東西很昂貴，那運送回港前一定要好好打包。原因是客人對昂貴東西的整個包裝都會很講究，如紙袋不可對摺、紙盒不可壓爛等等。坦白說，本人每次代購之旅都是令人身心疲累。不過代購亦有其好處，就是可以在不用任何舖租人工成本下，靈活地為自己增加收入。

萬事起頭難 守業比創業更難

筆者前幾期文章分享過對「綫上購物」或「網絡電商」的看法，更視香港電視(01137)創辨人王維基為做生意的榜樣。而在近日，香港電視公布了一份令人眼前一亮的業績。受惠疫情爆發，上半年集團扭虧為盈，賺1.09億元，去年同期則虧損1.55億元。業績報告上，集團更以相當有霸氣的字句指出，本地兩大連鎖超市的網購業務發展相對集團明顯滯後的事實。

香港電視轉型發展網購已經有近5年的時間，之前年年蝕錢，捱到今時今日，終於成功扭虧為盈。而在疫情及少了自由行訪港的影響下，相信集團未來的網購業務只會愈做愈好，證明了當年轉攻網購市場的決定是對的。5年時間不算短，不過此例子正正啟發到筆者做生意要有逆境自強的心態。做生意跟打球一樣，若第一次打得不好，在打第二次時，心要保持鎮定及有計劃，但這並不代表是認輸。而做生意，有高亦有低，身處逆境時，應要先冷靜考慮如何應付。如果王維基先生當年因為蝕錢就放棄，不懂守業的話，又如何會有今時今日壟斷本地網購市場的一哥地位呢。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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