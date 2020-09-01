【地產人地產事@iM網欄】做地產代理好易撞鬼？

做地產代理這一行很易「撞鬼」嗎﹖百曉生覺得某程度上是真的，我就真的見過。

我們做地產代理，經常要出入一些空置的單位，很多師傅都會説，當個單位無人氣時，就會招來很多「好朋友」進駐。所以我們帶客人睇樓時，都會有一些特別步驟，盡量避免見到「好朋友」。

我們帶客人去睇「鎖匙盤」時，都會習慣性的敲門或按門鈴。很多時客人都問我們，是不是有人在裡面或其他原因，我都會答因為很多人有鎖匙，所以先按按看有沒有人在裡面會不方便。其實我們的用意在於通知裡面的「好朋友」，給時間他們準備一下。

另外，我要提提大家一件事，看吉屋時，真的不要打開大衣櫃，真的不要打開衣櫃，真的不要打開衣櫃，重要事情要說三次。關於這個事情，我的員工有一個親身經歷。那天，他和一對夫婦上單位視察。在他介紹得興起時，他不經意打開了主人房的衣櫃。他是甚麼都沒看到的，但客人們臉色一沉，催促經紀快快離開。下樓後，客人説回他們在櫃中看見一個長頭髮的小女孩在看著他們笑....真恐怖。

另外，如果在單位聞到一些很特別的氣味時，也要小心。那種味道香香的，有點飄來飄去的感覺，感覺就像有東西在你身邊轉圈圈，我就有聞過。

而百曉生的親生經歷是這樣的： 那天看的是一個很普通的兩房單位，大概500呎，業主已搬走但沒放下鎖匙。業主開門招呼我們的，我們看完客飯廳後，直接進主人房參觀。經過細房時，我看見了一個穿唐裝的老人家站在房中，靜靜的看著我，我那時覺得很奇怪，沒道理業主會帶老人家來開門睇樓。我沒理會就繼續用我三吋不爛之舌介紹主人房。當回到細房時，那老人已經不見了。事後，我詢問業主，原來他爸爸生前住在那單位，由於爸爸已不在才放賣，我猜我那天見到的是他爸爸......

作者_百曉生簡介： 外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

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