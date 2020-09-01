【方圓公關人生@iM網欄】虛擬資產潛力巨大　 數字資產交易平台

證監會早前對一家虛擬資產（或稱數字資產）交易平台原則上批出1號牌（證券交易）和7號牌（提供自動化交易服務），意味香港證券市場監管機構對日漸受關注的虛擬資產交易開始進行合規監管。

所謂虛擬資產，就是以「數碼形式來表達價值的資產」，通常欠缺實體資產支持或政府擔保，虛擬資產中某些類別並沒有普遍接納的估值原則，而由於虛擬資產在二級市場上的價格會因供求而受到影響，因此波動性較高，比較容易理解的例子當然是數碼代幣「比特幣」（Bitcoin）。而證監會的監管原則及框架，包括藉此處理涉及穩妥保管資產、認識你的客戶（KYC）、冷熱錢包保險，客戶資產隔離、開戶審查流程、反洗黑錢措施、打擊恐怖分子資金籌集、市場操縱、會計及審計、風險管理、利益衝突和接納虛擬資產進行買賣方面的主要監管關注事項。

本港上市公司中與虛擬資產交易平台相關的M&A不多，剛剛8月底就有一家網絡安全綜合解決方案供應商安領國際（01410）擬入股受監管虛擬資產交易平台 HKbitEX，安領國際業務涵蓋網絡安全解決方案分銷、安全技術研發及開發、「安全即服務」（SaaS），而HKbitEX提供一站式虛擬資產解決方案，業務包括為全球機構投資者提供自動交易、場外交易、託管服務、代碼化（「證券型代幣發行」/「 STO」），同時亦為亞太地區內首批申請證監會「虛擬資產交易平台許可證」的機構之一，作為一個高度依賴網絡進行交易的虛擬資產交易所平台，網絡保安水平非常重要，所以今次雙方合作可算是十分合理亦有協同效益。

根據最新市場數據，虛擬資產按市值計算僅佔整體亞洲股票市場1%，虛擬資產發展空間巨大。科技帶動金融經濟，當市場對炒作一百幾十倍PE的「新經濟股」都樂此不疲，望多兩眼尚未被市場高度重視的「金融創新科技股」既可以跟蹤FinTech趨勢發展，又可以平衡心理。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問；對於「做人無公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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