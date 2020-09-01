【美國疫情】HHS斥資19億請公關宣傳 請名人演講為抗疫打氣

▲ HHS正在製作一系列公共服務廣告，將邀請名人演講，包括美國過敏和傳染病研究所所長福西。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，全國累計確診逾600萬宗。外媒報道，美國衛生及公共服務部（US Health and Human Services Department；HHS）計劃斥資2.5億美元（約19億港元）請公關公司出手宣傳，希望國民能「戰勝絕望，重燃希望」（“defeat despair and inspire hope” ）。

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Politico報道，據該部門發放給公關公司的文件顯示，希望邀請體育界、娛樂界、公共衛生協會以及其他創意合作夥伴，通過傳統、數碼媒體和社交媒體上傳遞公共衛生和經濟相關的信息，助國民戰勝抗疫的絕望，重燃希望，令國家全面復甦。

HHS的公關部助理秘書卡普托（Michael Caputo）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時提到，該部門正在製作一系列公共服務廣告，將邀請名人演講，包括美國過敏和傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）和美國衛生總監（Surgeon General）亞當斯（Jerome Adams）。

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責任編輯：葉芷樺

