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【A股布局】持股名單曝光　睇真啲外資第二季入咩貨

股樓投資 19:40 2020/09/01

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不少分析稱，在目前中美利差不斷擴大的情況下，人民幣資產最吸引外資，卒之帶動人民幣滙價由弱轉強。到底，外資在之前的第二季買了甚麼股票，以下便有分曉。

根據WIND統計，截至第二季末，外資透過QFII、滬深股通持股的市值總和達1.86億元（人民幣，下同），佔A股總市值的2.69%，較上季末增加0.28個百分點。

以增持比例計，三棵樹（滬：603737）、風語築（滬：603466）、啟明星辰（深：002439）、工業富瑞（滬：601138）及泰格醫藥（深：300347）為前五大增持比例最多的股份，介乎4.55%至6.15%。

以三棵樹為例，公司從事綠色建築塗料業務，生產BB漆、360抗甲醛等系列產品，年初至今股價漲超過170%。

另外，在外資增持的29隻股中，有18隻第二季業績淨利潤實現正增長，其中泰格、赤峰黃金（滬：600988）及藥明康德（滬：603259）的季度業績呈倍增，反映外資入貨不止揀概念，還是睇業績。

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記者：林衛

三棵樹（滬：603737） 風語築（滬：603466） 記者 泰格醫藥（深：300347） 啟明星辰（深：002439） 藥明康德（滬：603259） 深股通 增持 外資 人民幣

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