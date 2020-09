【A股布局】持股名單曝光　睇真啲外資第二季入咩貨

不少分析稱,在目前中美利差不斷擴大的情況下,人民幣資產最吸引外資,卒之帶動人民幣滙價由弱轉強。到底,外資在之前的第二季買了甚麼股票,以下便有分曉。

根據WIND統計,截至第二季末,外資透過QFII、滬深股通持股的市值總和達1.86億元(人民幣,下同),佔A股總市值的2.69%,較上季末增加0.28個百分點。

以增持比例計,三棵樹(滬:603737)、風語築(滬:603466)、啟明星辰(深:002439)、工業富瑞(滬:601138)及泰格醫藥(深:300347)為前五大增持比例最多的股份,介乎4.55%至6.15%。

以三棵樹為例,公司從事綠色建築塗料業務,生產BB漆、360抗甲醛等系列產品,年初至今股價漲超過170%。

另外,在外資增持的29隻股中,有18隻第二季業績淨利潤實現正增長,其中泰格、赤峰黃金(滬:600988)及藥明康德(滬:603259)的季度業績呈倍增,反映外資入貨不止揀概念,還是睇業績。

記者:林衛