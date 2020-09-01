【三星摺機】Galaxy Z Fold 2現真身！支援5G＋屏幕增至7.6吋

▲ Galaxy Z Fold 2提供松煙墨及迷霧金兩種顏色，而鉸鏈位置則有4色，包括金屬銀、紅、藍及金。

三星（Samsung）新一代摺機Galaxy Z Fold 2終於現真身！三星今（9月1日）晚上10時在Unpacked Part 2全球線上發佈會上，宣布推出旗艦級摺機Galaxy Z Fold 2，屏幕升級至6.2吋外置Super AMOLED屏幕、攤開後7.6吋Dynamic AMOLED屏幕，搭配12GB RAM和256GB儲存，能支援5G網絡。

Galaxy Z Fold 2的其中一個重點升級，非屏幕莫屬。新摺機展開後的內部主屏幕達7.6吋，支援最高120Hz畫面刷新率，邊框縮減了27%；前置鏡頭採用屏幕開孔設計，減少視覺干擾。而外部屏幕6.2吋，採用全視開孔屏設計，方便用家單手操作。

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▲ 外部屏幕6.2吋，採用全視開孔屏設計，方便用家單手操作。（三星提供圖片）

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鏡頭方面，主相機配備3個12MP的標準、超廣角和長焦鏡頭，另外有兩個10MP的自拍鏡頭。又引入自動識別技術來追蹤正拍攝的對象，例如伸出手便開始或停止錄影。

配置方面，Galaxy Z Fold 2將採用Snapdragon 865+處理器，搭配12GB RAM和256GB儲存，內置4,500mAh電池，支援5G連線是另一升級之處。新摺機提供松煙墨及迷霧金兩種顏色，而鉸鏈位置則有4色，包括金屬銀、紅、藍及金。

責任編輯：姚慧儀