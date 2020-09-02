【公司心戰室@iM網欄】面試六大要訣

讀者T君來郵，說自己若干年前獲碩士學位後入職一中型機構，負責分析工作，但可能因為是透過大老細關係受聘，以致一直得不到元老級同事接受。最近新老細上場，因他的「黃馬褂」背景而阻他上位。在難以立足下，便四出尋找工作，可惜幾次見工，音訊仍杳，使他進退維谷云云。

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上述不幸際遇，恐怕只是T君的片面之詞，老施有以下幾點看法：

1. 任何透過關係介紹而獲得工作的難免會有壓力，尤其介紹人是大老細時；作為其上司的壓力也不小，難免顧慮來人是大老細派來監視自己的欽差大使。處於這微妙關係之中，我想T君首先做人做事要能「恰如其份」，埋首工作把本份做好，千萬別捲入辦公室是非之中。

在一家公司工作，關鍵在於個人工作能力和表現，以及待人處事的態度。對公司有貢獻有價值又忠心的，不論背景，應當受到賞識。

2. 老施說過的「員工四大價值」，僅是基本的價值而已，擁有其中一項，還得繼續不斷自我增值。既然T君自詡是屬於對行業工作知識「夠癡夠專」的分析員一類，可見是有職場求生的基本條件，但似乎應着力如何將專長適當地表現出來。光是擁有專業知識其實不夠，還需要加入個人獨特的分析和見解。

3. 獨斷獨行，我行我素，精英也注定失敗。就算是專業分析員，若是曲高和寡，不吃人間煙火，也難以在職場長期立足。要了解和配合公司和其他同事的需要，處理好人際關係，找到自己的價值和定位。

4. 至於T君應留下還是換工作，我想不妨視目前的困境為考驗。如果公司仍沒有將你解僱，即是機會仍在，只要堅持找出自己的定位，不輕言放棄，能闖過這關，不也是對介紹自己入職的大老細有所交代嗎？

至於面試見工五、六次不成功並不代表甚麼，毋須介懷。何不定出新策略再上路？但不用辭工不幹才找新工作，讓自己處於絕地之中。

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謹記面試六大要訣

我對面試有以下幾項補充，以供參考：

1. 面試時，接見者多會依據履歷的內容去發問，故此應技巧地在自己的履歷中加入一些賣點及話題，製造機會去Sell自己的Story及優點。

2. 表現出適當的自信，不卑不亢。尤其是被問及轉工的原因時，不可搬出甚麼被排斥、不如意等情況，這只會令人懷疑你的EQ及能力。應對時，年輕者更要表現踏實；年過30者，則千萬別強調為了「學野」而求職。要知道商業機構不是學堂，你也非剛畢業的黃毛小子。

3. 接見者常會故意找一些你看來不足的地方來挑戰你，以打擊你的信心，這是常見伎倆，只須誠懇地表示會作出改善，不用畏縮自卑。

4. 應對時思路要清晰，爭取機會表達自己的觀點，甚至故意加一些非一般的看法，稍為偏激出位也無妨。

5. 薪酬方面，市場上通常只有Overpaid而少有Underpaid。一家公司出手太低的話，職位名稱無論有多漂亮，工作性質肯定不會好到哪裏。

6. 面試是為招聘的公司和求職者相互了解的機會，猶似初次約會相睇，不保證一定開花結果，但肯定「勉強沒有幸福」。

寄語T君，不管職位高低，能屈辱負重者，方能成功！

作者_施伯樂 60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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