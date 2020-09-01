【新股IPO】認購百勝中國9987　不可不知的5大因素

百勝中國（新上巿編號：09987）在周二（1日）開始招股，雖然首日反應未及農夫山泉 （新上市編號：09633） ，不過仍有一批捧場客；綜合多間券商首日僅借出逾40億元孖展額，錄得超額認購逾4倍；另指國際配售部份已超額認購。投資者還心大心細，到底抽還是不抽？可以先了解這間公司多一點。

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1. 全國最大的餐飲企業 惟市場份額僅1.4%

以2019年的系統銷售額計算，百勝中國為內地最大的餐廳公司，整體的市場份額1.4%，遠高於第二大的0.6%。當中，快餐市場市佔率約4.9%，排名第一，第二位則為2.7%。至於休閒餐飲市場，必勝客及黃記煌分別以2.7%及0.5%排名首兩位。

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現時餐廳數目共9,954家，其中肯德基有6,749家，5,231間屬自營店；必勝客2,258家，當中2,150家為自營店。集團指截至2019年底，肯德基的門店數目約為其最接近的競爭對手的2倍；必勝客的餐廳數目則為其於中國最接近的西式休閒餐飲競爭對手的5倍。

2. 原來螞蟻集團都係股東

據招股書披露，百勝中國頭三大股東為景順、貝萊德（BlackRock）及春華資本，分別持有10.8%、7.2%及4.3%。但原來螞蟻集團亦是其股東之一，只是螞蟻集團持股不足5%，故未列在主要股東的名單上。百勝中國指2016年與春華的聯屬公司Pollos Investment以及螞蟻金服的聯屬公司API Investment訂立的投資協議。根據投資協議，春華及螞蟻金服分別投資4.1億美元及5000萬元，合共投資4.6億美元，以換取百勝中國普通股及兩批認股權證。

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3. 利潤來源單一 盈利增長存疑

從業績可見，原來百勝中國的盈利主要由肯德基帶動。百勝中國今年上半年收入36.56億美元，按年下跌17.4%；當中主要業務肯德基收入錄得25.76億美元，佔整體收入70.5%，餘下20.5%由必勝客貢獻，其他分部連同企業及未分配業務佔9.5%。純利方面，上半年則錄得1.94億美元，按年減少51.5%，主要受疫情導致同店銷售下跌，以及餐廳需要暫時關閉所致。不過從2019年全年純利可見，錄得7.13億美元，按年也僅增長0.7%。

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2020上半年整體餐廳利潤率為12.2%，去年同期為16.7%。各品牌方面，肯德基利潤率達14.1%，必勝客利潤率僅得6.4%。不過，業務佔比最少的其他分部，包括小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾、到家及電子商務業務，上半年餐廳利潤率為負15.5%。

4. 商業版圖不斷擴大 惟市場競爭激烈

百勝中國主要靠肯德基和必勝客為最主要收入來源，截至2019年9月底已在內地開設超過6,300家肯德基餐廳，佔集團整體門店數量達71%，必勝客則佔比達25%，兩者合共佔96%的份額。雖然肯德基賺錢，但亦可見業務過於集中，即使旗下還有其他不同的餐飲品牌，惟盈利能力有限。以旗下的東方既白為例，截至2019年9月底門店數量僅有15家。去年收購黃記煌集團的控股權，欲進一步擴大百勝中國在中國餐飲市場的分額。

5. 4年前美國上市 至今市值升至約218億美元

百勝餐飲集團（美：YUM）中國事業部於2016年11月1日從百勝餐飲集團分拆出來獨立運營，成立百勝中國，並於紐約證券交易所上市。截至周一（8月31日）收報57.71美元，較招股價上限高4.6%；另市值則為218億美元（約1690億美元）。

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記者：張以正