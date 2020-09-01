  • 31°C
香港時間 : 2020901日 (二) 19:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【舖市疫情】蛋糕店進駐利園山道　月租僅12萬　較舊租跌六成半

股樓投資 19:13 2020/09/01

分享：

疫情持續肆虐，營商環境轉差，加上市民消費意欲暴跌，對核心零售區影響最嚴重，終致吉舖數量增多。即使早前業主劈租，仍吸引不到長租進駐。不過，隨着租金續跌，部分有實力的商舖趁機進駐。 

中原（工商舖）商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇說，銅鑼灣利園山道29至33號麗園大廈地下H號舖，面積約850平方呎，剛以月租12萬元租出，呎租約141元，新租客為近期興起的古早味蛋糕店。資料顯示，舖位舊租金約35萬元，換言之，新租租金大跌約65%。 

此外， 利園山道29至33號麗園大廈地下I號舖，面積約600平方呎，早前以月租14萬元租出，呎租約233元，與舊租約相比，跌價約三成，新租客為奇華餅家。 

黃新宇說，銅鑼灣是核心零售區，除了旅客消費，亦是港人消遣聖地，不過疫情肆虐，旅客人數大減，市民亦留家避疫，對銅鑼灣舖市影響很大，租金因此下跌。他續說，舖租續跌，吸引民生行業進駐，街道租戶組合逐漸改變，從前是珠寶鐘錶店以及藥房，現在就連蛋糕店、餅店也進駐。 

談到近期市況，黃新宇認為，租金開始見底，相信難再大跌，始終壞消息反映得七七八八，惟預計舖市最快仍要明年第一季才慢慢復甦。他續說，雖然市場偶見業主劈價賣舖，惟只是個別情況，始終未成常態。 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ 

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！ 

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【疫市奇葩】元朗「街市舖」3000萬售　6萬蚊一呎
2020/08/11
【疫市奇葩】元朗「街市舖」3000萬售　6萬蚊一呎
【舖市疫情】經濟困境求止蝕　英皇道舖帳蝕1700萬沽
2020/08/14
【舖市疫情】經濟困境求止蝕　英皇道舖帳蝕1700萬沽
【減辣救市】金管局放寬非住宅物業按貸成數至五成 投資者：將刺激細價工商物業交投
2020/08/19
【減辣救市】金管局放寬非住宅物業按貸成數至五成 投資者：將刺激細價工商物業交投
【樓市專訪】資深物業投資者財叔：工商舖投資價值勝住宅　放寬非住宅物業按揭一成意義不大
2020/08/26
【樓市專訪】資深物業投資者財叔：工商舖投資價值勝住宅　放寬非住宅物業按揭一成意義不大
商舖 銅鑼灣

上一篇文章

【新股IPO】認購百勝中國9987　不可不知的5大因素

下一篇文章

【港交所388】港交所冀未來5至10年 成全球最大生物科技集資地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由教室】感謝窮一生回應　炒股票並非可持續搵錢方法
【財務自由教室】感謝窮一生回應　炒股票並非可持續搵錢方法
【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？
【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【股神動向】股神巴菲特親自操刀 買入五家日企料長揸
【股神動向】股神巴菲特親自操刀 買入五家日企料長揸
【一名經人】羅家聰：轉型
【一名經人】羅家聰：轉型