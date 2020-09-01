【舖市疫情】蛋糕店進駐利園山道　月租僅12萬　較舊租跌六成半

疫情持續肆虐，營商環境轉差，加上市民消費意欲暴跌，對核心零售區影響最嚴重，終致吉舖數量增多。即使早前業主劈租，仍吸引不到長租進駐。不過，隨着租金續跌，部分有實力的商舖趁機進駐。

中原（工商舖）商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇說，銅鑼灣利園山道29至33號麗園大廈地下H號舖，面積約850平方呎，剛以月租12萬元租出，呎租約141元，新租客為近期興起的古早味蛋糕店。資料顯示，舖位舊租金約35萬元，換言之，新租租金大跌約65%。

此外， 利園山道29至33號麗園大廈地下I號舖，面積約600平方呎，早前以月租14萬元租出，呎租約233元，與舊租約相比，跌價約三成，新租客為奇華餅家。

黃新宇說，銅鑼灣是核心零售區，除了旅客消費，亦是港人消遣聖地，不過疫情肆虐，旅客人數大減，市民亦留家避疫，對銅鑼灣舖市影響很大，租金因此下跌。他續說，舖租續跌，吸引民生行業進駐，街道租戶組合逐漸改變，從前是珠寶鐘錶店以及藥房，現在就連蛋糕店、餅店也進駐。

談到近期市況，黃新宇認為，租金開始見底，相信難再大跌，始終壞消息反映得七七八八，惟預計舖市最快仍要明年第一季才慢慢復甦。他續說，雖然市場偶見業主劈價賣舖，惟只是個別情況，始終未成常態。

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