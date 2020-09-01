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【Lenovo】聯想楊元慶發內部信：聯想個人電腦短期故障率下降10%

即市財經 19:01 2020/09/01

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聯想Lenovo個人電腦的短期故障率大降。

聯想集團（Lenovo）董事長兼首席執行官（CEO）楊元慶發表內部信，指聯想個人電腦在上一個財年的短期故障率（IFIR）和在保故障率（RA）均降低至少10%，而手機的年用戶總返修率（TCRR）按年下降18%，為歷史新高；服務器在全球硬件可靠性評比中連續七年排名第一。

楊元慶指，應對全球疫情挑戰的過程中，聯想的智能化供應鏈管理體系成效顯現，倚仗人工智能、大數據等創新科技，實現了前後端高效協同、精準決策、智能生產、智能質檢，在快速復工復產中保證了產品質量，增強了供應鏈韌性，成為上季度公司取得強勁業績的堅實保障。

他同時引述數據研究機構Gartner公佈的2020年全球供應鏈25強排名，指聯想位居第15名，是唯一一家上榜的高科技製造企業，其中環境社會治理，即企業社會責任指標得分為滿分10分。

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編輯：陳韻妍

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