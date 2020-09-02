【疫市求生】Klook推直播優惠吸客　酒店Staycation買一送一（附教學圖）

▲ 旅遊平台Klook夥Jerry.C謝利，推出「請你STAY一晚」網上直播。（Klook提供）

新冠肺炎疫情全球大流行，今年旅客要來港或港人要外遊，似乎甚艱難。從事旅遊相關的企業，紛紛推出各項措施以吸引本地消費者。旅遊平台Klook夥Jerry.C謝利，於9月3日（星期四）晚上9點，推出「請你STAY一晚」網上直播。

中國近年流行網紅直播賣貨。Klook LIVE期間，亦提供限定優惠，包括免費豪華露營體驗、指定酒店Staycation買一送一，以及指定酒店Staycation額外8折起優惠等。優惠期由9月3日至9月9日。【按此】可了解詳情。不過，開啟直播需經手機應用程式，觀眾需預先下載。

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▲ 用戶登入後，在首頁向下滑動，Klook LIVE功能在介面上方出現。（Klook提供）

若擔心錯過Klook LIVE，用戶註冊並登入後，可按以下方法設定，直播開啟時便會提醒。

▲ 用戶成功下載並註冊登入後，揀選「我的帳戶」並拉到最底，可開啟推送通知。（Klook提供）

▲ 然後出現此頁面，以往Klook最新消息如即將播放LIVE，便會提醒。（Klook提供）

另外，DBS信用卡亦送出信用卡客戶專享2,000元優惠碼，名額2個。若Klook LIVE觀看人數進行期間，達到指定觀看人數，便會送出由DBS信用卡客戶尊享200元現金優惠碼。

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責任編輯：馬意文