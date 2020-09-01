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【股神動向】巴菲特押注日本商社　究竟股神看中甚麼？

股樓投資 19:00 2020/09/01

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股神巴菲特（Warren Buffet）周一（31日）公布，旗下巴郡買入五大日本商社分別超過5%股份，包括伊藤忠商事（8001.jp）、丸紅（8002.jp）、三菱商事（8058.jp）、三井物產（8031.jp）和住友商事（8053.jp），以8月24日披露有關消息時的股價計算，涉資高達62.1億美元。究竟這位剛剛年過九旬的投資老將，看中這數家日企甚麼？

甚麼是日本商社？

商社是日本獨有的企業，類似香港從前的四大洋行。日本各大商社歷史可到數至百年之前，當初商社的出現是為資源缺乏的日本買入能源、礦材、然後逐漸擴展至其他商品。這些百年老店直至數十年前才轉向集團式經營，業務範圍由原來的能源、礦冶、金屬到現在的食品加工、零售等，皆有涉獵，就如一家大型的控股企業。

五大日本商社 業務範疇
伊藤忠商事 紡織、機械、金屬、食品、能源化工、造紙、房地產
丸紅 食品、紡織、房地產、建材、造紙、金屬、發電、基建、發電、飛機維修、飛機零件、金融租賃、工程器械、自動車、人工智能
三菱商事 天然氣、工業原材、能源化工、金屬、工業基建、汽車、食品、消費品、發電、城市開發
三井物產 金屬、機械、基建、化工、能源、食品、零售、製藥、媒體數碼、數碼解決方案、網絡安全
住友商事 金屬、航空船舶、基建、媒體數碼、食品、房地產、資源化工、

資料來源: 綜合五大商品官方網站

巴菲特投資的五家日企，同時也是日本五大商社，業務除了上述的能源、礦冶、金屬以外機械、紡織等輕重工業外，三菱和伊藤忠商事也手持連鎖便利店。

投資符合巴菲特的投資哲學?

五大商社中，除了伊藤忠商事外，其餘都跑輸日經平均指數，其中一個原因當然與石油及天然氣價格有關；而以市帳率計算，五大商社中同樣只有伊藤忠商事股價高於資產淨值，而且它們的現金流也非常穩定，估值可說是非常便宜。

五大商社 過去五年股價表現 市帳率
伊藤忠商事 104.8% 1.35x
丸紅 2.5% 0.87x
三菱商事 13% 0.71x
三井物產 29.2% 0.85x
住友商事 14.5% 0.67x

但兩點值得商榷，首先，五大商社的業務範圍廣泛，但盈利能力卻不敢恭維，住友商事、三菱商事、三井物產的股東權益回報率1.96%、7.65%、8.12%，丸紅過去一年更是錄得虧損，唯獨伊藤忠商事的股東權益回報率可達15%，可見商社未算是「很賺錢」的行業。

其次，五大商社的收入中大部份都與原材料、能源及工業相關，故商社收入與日本實體經濟息息相關，而眾所周知日本過往的經濟一直低迷，巴菲特此舉也有押注日本經濟的意味。

其實巴菲特近年來的投資方向似乎與市場大相徑庭，當市場人士追捧新經濟股的時候，巴郡先在５月出售美國四大航空股、減持美國金融股，同時在７月以40億美元收購明尼能源公司（Dominion）的天然氣傳輸和貯存資產。無獨有偶，在今次的投資當中，能源佔五大商社收入一定比例，某程度上的呼應了股神近年加重在能源方面的投資。

撰文 : 林展鋒

經濟 商品 新經濟 巴菲特 市帳率 金融 零售 食品 日經平均指數 美元

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