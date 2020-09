【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持

美國共和黨全國代表大會上周落幕,最後一日在白宮舉行期間有人示威,更有發表演說的議員離開時遭示威者「襲擊」。總統特朗普形容,這些示威者是身穿黑衣服的暴徒,並宣稱是得到「一些非常愚蠢的有錢人資助」(some very stupid rich people)。

特朗普接受霍士新聞訪問,他宣稱,有一名共和黨大會的參與者乘飛機前往華盛頓,「機上卻幾乎坐滿了穿著深色、黑色制服的人,還有這樣那樣的裝備」(in the plane it was almost completely loaded with thugs wearing these dark uniforms, black uniforms with gear and this and that)。

不過,特朗普拒絕披露是誰人告訴他這件事,但稱日後某些時間會交代。

特朗普又聲稱,一些「大眾從未聽聞、身處黑影的人」可能發動左翼行動。他又指,背後支持這些左翼行動的資金來自一些非常愚蠢的有錢人,但他們不知道如果事成,便將會被這些「狼群」噬掉。

特朗普還批評了支持「黑人性命攸關」(Black Lives Matter)組織的公司,形容他們正在走一條非常危險的道路。他又斥責「黑人性命攸關」是馬克思主義。

特朗普憶述,當初聽到「黑人性命攸關」這個名稱,便感覺十分糟糕,認為它涉及歧視,不只對黑人有害,也對所有人有害。

他聲言,美國人對「黑人性命攸關」已經感到很疲倦,如果不是由他當總統,美國將面臨前所未有的騷亂。他又指,民主黨已經對左翼激進分子失去控制。

對於有示威者在騷亂中被殺,特朗普強調,不希望支持者捲入這些左翼騷亂,希望他們把事情交由執法部門處理。

