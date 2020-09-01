【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持

美國共和黨全國代表大會上周落幕，最後一日在白宮舉行期間有人示威，更有發表演說的議員離開時遭示威者「襲擊」。總統特朗普形容，這些示威者是身穿黑衣服的暴徒，並宣稱是得到「一些非常愚蠢的有錢人資助」（some very stupid rich people）。

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特朗普接受霍士新聞訪問，他宣稱，有一名共和黨大會的參與者乘飛機前往華盛頓，「機上卻幾乎坐滿了穿著深色、黑色制服的人，還有這樣那樣的裝備」（in the plane it was almost completely loaded with thugs wearing these dark uniforms, black uniforms with gear and this and that）。

不過，特朗普拒絕披露是誰人告訴他這件事，但稱日後某些時間會交代。

特朗普又聲稱，一些「大眾從未聽聞、身處黑影的人」可能發動左翼行動。他又指，背後支持這些左翼行動的資金來自一些非常愚蠢的有錢人，但他們不知道如果事成，便將會被這些「狼群」噬掉。

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特朗普還批評了支持「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）組織的公司，形容他們正在走一條非常危險的道路。他又斥責「黑人性命攸關」是馬克思主義。

特朗普憶述，當初聽到「黑人性命攸關」這個名稱，便感覺十分糟糕，認為它涉及歧視，不只對黑人有害，也對所有人有害。

他聲言，美國人對「黑人性命攸關」已經感到很疲倦，如果不是由他當總統，美國將面臨前所未有的騷亂。他又指，民主黨已經對左翼激進分子失去控制。

對於有示威者在騷亂中被殺，特朗普強調，不希望支持者捲入這些左翼騷亂，希望他們把事情交由執法部門處理。

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責任編輯：陳啟賢

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