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阿里巴巴斥資66億人幣增持圓通12%股權 雙方達成戰略合作探索數字化物流

即市財經 18:47 2020/09/01

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阿里巴巴增持圓通12%股權。

圓通速遞（滬：600233）公告指，公司控股股東及實際控制人向阿里巴巴 （09988） 以每股17.406元人民幣，轉讓12%股權，約3.79億股，涉及資金近66億元人民幣。交易完成後，阿里巴巴將持有公司22.5%股權。

圓通為最早與淘寶合作的快遞公司之一，圓通也宣布與阿里巴巴達成戰略合作，將在快遞、航空、國際、技術四大領域展開長期合作，未來共同探索數字化的新物流。

圓通速遞國際  （06123） 今日曾升逾4%，一度高見2.05元，尾市升幅縮窄，全日升1.02%，收報1.99元，成交650萬元。

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編輯：陳華

經濟 阿里巴巴－SW（09988） 圓通速遞國際（06123） 阿里巴巴 圓通速遞（滬：600233）

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