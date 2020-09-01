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【美股焦點】新能源車受追捧　預先埋伏下一隻Tesla！

即市財經 18:44 2020/09/01

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Tesla成為投資市場近日焦點

美股焦點每日落在Tesla（美：TSLA）身上，換手率高達15%！個個都炒Tesla，轉手又快，每日波幅夠大，確是好玩刺激。但即是拆股後的Tesla，每股都要498美元。若現價買入，要炒上一倍，即1000美元，唔夠膽講唔會，但至少短期機會翻一倍有難度。

在Tesla邁步向前，意味傳統車廠時代已經結束。要麼轉型，要麼倒閉。在一眾在美上市的車股中，似乎通用汽車（美：GM）有些異動，股價由24美元水平靜俏俏穩步上揚。翻查資料，原來市場上不少分析師看中通用的電動車（EV）業務。

上月中旬通用汽車透露未來5年在內地推出的汽車中，超過4成比例將為電動車（EV） 。

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通用汽車CEO 不容小看

Tesla創辦人Elon Musk固然創意無限，帶領Tesla闖高峰。但原來通用汽車CEO Mary Barra實力也不容小看，女強人一名，帶領通用汽車轉型。Mary Barra在2019年奪得全美行政人員（汽車及汽車零件部門）最佳CEO的奬項。估下誰是2018年的得主？正是Elon Musk。

通用汽車在電動車的發展步伐加快。市場分析指，如果通用分拆電動車業務，將更好定位自身業務，更有效抗衡Tesla的威脅。市場預料通用汽車2023年時將銷售20款以上電動車款，目前電動車業務價值200億美元，分拆後價值有望提升至1000億美元。值得留意的是，通用汽車市值目前其實只有約424億美元，名乎其實收埋咗隻金蛋。

低基數效應

再望番通用汽車和Tesla的基本數據，其實幾有趣。通用市值424億美元，Tesla市值逾4600億美元。但通用汽車的營收，幾乎是Tesla的5倍。當然市場看前景，認為Tesla未來新能源車可以大規模量產，加上其在電動車的電池發展向好，所以估值升至天價。但其實只要通用汽車在電動車業務逐步取進展，在低基數效應下，目前股價約30美元，要翻一倍，似乎較Tesla容易。

在內地新聞上，通用在內地的合作夥伴，即上汽通用五菱。新推出的宏光MINI EV，被稱為「人民的代步車」，在7月24日上市後銷量相當強勁，兩周內達15,000輛，並在6周內錄得50,000張訂單。假設內地經濟回穩，車市復甦可持續，則上汽通用五菱1年賣50萬輛部MINI EV也不是一件難事。

故在市場追逐Tesla的期間，不妨發掘其他有潛質的車股。在Mary Barra的帶領下，其實通用汽車無論在成本開支，還是業務發展，都已大幅改善。當然若通用的電動車持續有表現，則可重獲市場焦點，未敢說通用會成為下一隻Tesla，但市場似乎有聰明資金逐漸流入通用，股價由7月至今也升了約兩成，或者可以成為悶聲發大財的車股。

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記者：江麗琦

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