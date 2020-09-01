【食肆寒冬】業主拒絕續約　最後一間敘福樓14日正式結業

▲ 由於業主拒絕續約，位於天水圍頌富商場的敘福樓，以及旁邊相連的MMC牛涮鍋，將於9月14日正式結業。（敘福樓官網圖片）

新冠肺炎疫情下，因應港府禁堂食措施，餐飲業生意大挫。敘福樓（01978） 主席兼行政總裁黃傑龍於Facebook發文表示，位於天水圍頌富商場的敘福樓，以及旁邊相連的MMC牛涮鍋，由於業主拒絕續約，也將於9月14日正式結業。

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黃傑龍於Facebook表示，一直有盡力與業主洽談續租，並已答應每年加租要求，可惜仍於8月25日收到通知不獲續租。雖然公司的大方向早已經是在向日本菜發展，但他指，始終這是最後一間敘福樓，非常希望能繼續營運；而在感情上，一班老股東也希望有酒樓可以聚餐，更是不捨一班老街坊和在公司並肩作戰多年的同事。

他又提到，在此困難的經營環境下，該間分店單在上個月蝕了數十萬，三年前重新裝修投資數千萬完全無法歸本，但他都一定會負起僱主基本責任，承諾會設法找清供應商之貨數。

至於員工方排方面，他稱，收到通知後已即時向天水圍同同事講解，部分同事於該分店已工作十多年，大家也感到不捨，公司會盡力嘗試安排同事到其他分店上班。但他坦言，由於集團已經幾乎全面退出中餐市場，加上目前只有50%入座率，營業時間又被規管，相信最後都不會太多同事可以選擇留低，公司將會按法定要求給予足夠遣散費。

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責任編輯：蘇穎琪