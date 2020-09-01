港交所前高層史琳過檔加密貨幣公司　團隊半數曾任職港交所

▲ 港交所前上市審查組聯席主管史琳，9月起加盟加密貨幣公司。（HKbitEx圖片）

今年5月請辭的港交所 （00388） 前上市審查組聯席主管史琳，再有新動向。《彭博》報道，史琳9月起加盟加密貨幣公司Hong Kong Digital Asset EX Ltd（HKbitEx），專責監督所有研發及開發活動，包括證券型代幣發行（security token offering，STO）等數碼資產。

《彭博》引述聲明報道，史琳在HKbitEx將會擔任首席開發總監（Chief Development Officer）。

史琳的個人社交網頁LinkedIn已更新現職資料，而HKbitEx官網8小時前亦已將史琳加入管理團隊。據有關簡介，她將負責監督包括加密貨幣證券化及其他數碼資產交易產品的所有開發活動。

據官網，HKbitEx是一間總部設於香港的數碼資產交易商，今年4月取得信託或公司服務提供者牌照（TCSP LICENSE），現正申請虛擬資產交易平台牌照。

HKbitEx創辦人兼行政總裁高寒（GAO Han），亦同樣曾效力港交所，期間曾參與港股通、債券通等，並有份制訂港交所在大中華區的業務策略。

HKbitEx 6名管理成員當中，3名均曾在港交所任職。除新加盟的史琳、創辦人高寒，HKbitEx聯席創辦人兼資訊科技及安全委員會主席ZUO Tao，亦曾任港交所董事總經理及附屬的技術公司總經理。

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編輯：趙穎妍