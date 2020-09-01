【PayMe】10月起下調信用卡每月增值上限　由2,000降至1,000元

滙豐旗下電子錢包PayMe宣布，由10月1日起，信用卡每月的增值上限將由2,000元降至1,000元。

【新冠肺炎】AXA家居保險推「清潔及消毒保障」 確診可獲1500元清潔消毒費【下一頁】

【MPF】積金易電子平台2022年落成 積金局或引入虛擬受託人 透過競爭助MPF減費【下一頁】

PayMe團隊指，明白有關措施會令以信用卡增值的用戶帶來不便，但只要用戶以透過銀行戶口增值，每月的增值上限為50,000元。用戶可以「轉數快」透過包括滙豐在内的14 間本地銀行，為PayMe增值。

其他13間可為PayMe增值的銀行： 1. 恒生銀行

2. 中國銀行（香港）

3. 南洋商業銀行

4. 中國工商銀行（亞洲）

5. 創興創行

6. 中國建設銀行（亞洲）

7. 上海商業銀行

8. 中信銀行

9. 集友銀行

10. 交通銀行（香港）

11. 花旗銀行（香港）

12. 香港星展銀行

13. 東亞銀行

PayMe去年7月已將信用卡每月增值上限由5,000元，下調至2,000元，下月將進一步減半。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：楊子瑩