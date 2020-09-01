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【PayMe】10月起下調信用卡每月增值上限　由2,000降至1,000元

理財智慧 19:12 2020/09/01

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滙豐旗下電子錢包PayMe宣布，由10月1日起，信用卡每月的增值上限將由2,000元降至1,000元。

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PayMe團隊指，明白有關措施會令以信用卡增值的用戶帶來不便，但只要用戶以透過銀行戶口增值，每月的增值上限為50,000元。用戶可以「轉數快」透過包括滙豐在内的14 間本地銀行，為PayMe增值。

其他13間可為PayMe增值的銀行：

1. 恒生銀行
2. 中國銀行（香港）
3. 南洋商業銀行
4. 中國工商銀行（亞洲）
5. 創興創行
6. 中國建設銀行（亞洲）
7. 上海商業銀行
8. 中信銀行
9. 集友銀行
10. 交通銀行（香港）
11. 花旗銀行（香港）
12. 香港星展銀行
13. 東亞銀行

PayMe去年7月已將信用卡每月增值上限由5,000元，下調至2,000元，下月將進一步減半。

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責任編輯：楊子瑩

金融機構 銀行 滙豐控股（00005） 轉數快 PayMe 信用卡

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