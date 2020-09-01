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恒指9月開局微升7點 小米再升近9% 人民幣走強

即市財經 18:28 2020/09/01

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財經焦點速覽

恒生指數9月開局僅升7點，收報25184點，國指升21點，收報10013點，成交約1391億元。港交所 （00388） 破頂，全日升1.7%，收報394.2元。即將染藍的小米 （01810） 勢如破竹，全日升近9%，收報25.6元，市值突破6000億元。人民幣持續走高，在岸及離岸人民幣曾升破6.82，料續迫6.8關。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】小米升近9%再創新高　港接錢後夜期無變動僅升4點（不斷更新）

人民幣勁升300點子創16個月新高 升勢難擋料靠近6.8關口

【小米股價】小米驚買唔切？　止賺位宜推升至23.5元

【新股IPO】百勝中國9987首日招股反應冷淡 暫錄42億孖展認購超購約5.36倍（不斷更新）

【港交所股價】未盈利生科股累集480億　李小加：目標5至10年成世界第一（第三版）

【港版納指】恒生科技指數ETF 3033上市3日　AUM暴升14倍

【精選投資分析】

恒指上落格局未變 新貴阿里回吐要買（第四版）

【網購神話】香港電視年初至今升逾250% 再升下去是否「無可能」？

【新股IPO】百勝中國矚目招股 保薦人護盤功力勁唔勁？（系列之一）

短短不足一個月升逾兩成的生物科技股（第二版）

【飲食追蹤】受惠宅經濟帶動 日清破頂 大摩睇到9.8元

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欄名 : 財經焦點速覽

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