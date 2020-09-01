恒指9月開局微升7點 小米再升近9% 人民幣走強

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港交所前高層史琳過檔加密貨幣公司 團隊半數曾任職港交所
恒生指數9月開局僅升7點，收報25184點，國指升21點，收報10013點，成交約1391億元。港交所 （00388） 破頂，全日升1.7%，收報394.2元。即將染藍的小米 （01810） 勢如破竹，全日升近9%，收報25.6元，市值突破6000億元。人民幣持續走高，在岸及離岸人民幣曾升破6.82，料續迫6.8關。
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【精選投資分析】
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