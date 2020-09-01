【台積電】蘋果自研GPU料明年推出　傳由台積電代工

▲ 台積電與蘋果公司合作關係密切，負責後者多個重要項目。

根據外媒報導，蘋果公司自行研發的生產繪圖處理器（GPU）將於明年下半年推出，代號為Lifuka，較其他廠商的GPU有更佳的計算能力及效能，並將應用於蘋果自家的新產品。

由於蘋果公司只有晶片研發而沒有晶片製造的能力，因此市場觀望公司會交予那間公司負責生產。今日消息指，公司將選擇多年合作夥伴、台灣的台積電（美：TSM）。台積電自2016年開始成為蘋果A系列處理器的獨家代工，由iPhone7的A10到今年的iPhone12 A14都是出自台積電之手。

今次Lifuka同樣會應用台積電5nm的工藝，但未能透露是後者的第一代還是第二代5nm工藝。台積電第一代5nm於今年第一季已大規模投產，而第二代5nm則料於明年量產。

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編輯：謝克迪