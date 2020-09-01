  • 31°C
香港時間 : 2020901日 (二) 18:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

《紐時》記者新書：特朗普去年訪醫院 授權彭斯接棒

環球社會熱點 18:05 2020/09/01

分享：

美國總統大選11月3日舉行，外界持續關注現年74歲的美國總統特朗普的健康狀況。美國《紐約時報》記者施密特（Michael Schmidt）即將出版的新書爆料，指特朗普去年11月私訪醫院前，曾緊急授權副總統彭斯，讓對方可隨時接棒代理總統一職。

【美國大選】特朗普要求學校恢復愛國教育 以解決示威

【美國示威】特朗普為支持者護航 17歲少年開槍屬自衛

美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普（Donald Trump）於去年11月，私下到訪馬里蘭州沃爾特里德醫療中心（Walter Reed Medical Center），更將此行列為私人行程，當時外界猜測特朗普的健康出現問題。

但白宮當時解釋，由於特朗普預期2020年會非常忙碌，才利用一個空閒的周末前往進行身體檢查，強調特朗普比任何人都健康。

【美國大選】拜登：特朗普毒害美國 他是問題之一

【美國大選】伊萬卡被姑媽狠批自大：迷你特朗普

但CNN引述施密特於即將出版的新書副本，施密特指出：

特朗普前往醫院之前的幾個小時裡，白宮西翼有消息傳出，如果特朗普必須接受麻醉程序，副總統會隨時待命，以接任總統的權力。

（In the hours leading up to Trump's trip to the hospital, word went out in the West Wing for the vice president to be on standby to take over the powers of the presidency temporarily if Trump had to undergo a procedure that would have required him to be anesthetized.）

但施密特未有說明具體消息來源，只表示「據我了解」（I learned），而白宮也拒絕評論有關報道。

【美國大選】特朗普長子質疑拜登健康 能否當總統

【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子

CNN曾引述消息人士指，當時並非所有醫療中心人員都接獲通知，特朗普會到訪醫療中心。但按照慣例，如總統屬常規到訪，該中心會提前通知職員，讓職員得悉部分設施會暫停對外開放。因此上述消息表明，特朗普去年11月或為臨時起意到訪該中心進行檢查。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

美國《紐約時報》記者即將出版的新書爆料，指特朗普去年底私訪醫院前，曾授權副總統彭斯接棒代理總統一職。

相關文章

【美國大選】特朗普要求學校恢復愛國教育 以解決示威
今日
【美國大選】特朗普要求學校恢復愛國教育 以解決示威
【美國示威】特朗普為支持者護航 17歲少年開槍屬自衛
今日
【美國示威】特朗普為支持者護航 17歲少年開槍屬自衛
【美國大選】拜登：特朗普毒害美國 他是問題之一
今日
【美國大選】拜登：特朗普毒害美國 他是問題之一
【美國大選】伊萬卡被姑媽狠批自大：迷你特朗普
今日
【美國大選】伊萬卡被姑媽狠批自大：迷你特朗普
【美國大選】特朗普長子質疑拜登健康 能否當總統
2020/08/31
【美國大選】特朗普長子質疑拜登健康 能否當總統
內政 選舉 彭斯 特朗普 白宮 美國 總統大選

上一篇文章

【南韓疫情】危重患者兩周勁增11倍 確診破2萬

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月01日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】牛津疫苗最平 各疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】牛津疫苗最平 各疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】中俄疫苗潛在缺憾 或拖低至40%有效
【新冠疫苗】中俄疫苗潛在缺憾 或拖低至40%有效
【安倍辭職】鷹派石破茂首相大熱 支持率34%大幅領先
【安倍辭職】鷹派石破茂首相大熱 支持率34%大幅領先
新型冠狀肺炎全球疫情（09月01日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月01日 時間18:00）
【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享）
【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享）
【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口
【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口