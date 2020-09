《紐時》記者新書：特朗普去年訪醫院 授權彭斯接棒

美國總統大選11月3日舉行,外界持續關注現年74歲的美國總統特朗普的健康狀況。美國《紐約時報》記者施密特(Michael Schmidt)即將出版的新書爆料,指特朗普去年11月私訪醫院前,曾緊急授權副總統彭斯,讓對方可隨時接棒代理總統一職。

美國有線新聞網絡(CNN)報道,特朗普(Donald Trump)於去年11月,私下到訪馬里蘭州沃爾特里德醫療中心(Walter Reed Medical Center),更將此行列為私人行程,當時外界猜測特朗普的健康出現問題。

但白宮當時解釋,由於特朗普預期2020年會非常忙碌,才利用一個空閒的周末前往進行身體檢查,強調特朗普比任何人都健康。

但CNN引述施密特於即將出版的新書副本,施密特指出:

特朗普前往醫院之前的幾個小時裡,白宮西翼有消息傳出,如果特朗普必須接受麻醉程序,副總統會隨時待命,以接任總統的權力。

(In the hours leading up to Trump's trip to the hospital, word went out in the West Wing for the vice president to be on standby to take over the powers of the presidency temporarily if Trump had to undergo a procedure that would have required him to be anesthetized.)