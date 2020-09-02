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【美股焦點】股市金融怪傑披露買貨　柯達爆炒曾升逾6成（第二版）

即市財經 06:08 2020/09/02

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德劭持有超過390萬股柯達，相當於5.2%股權。

早前瘋炒變身藥股的柯達 （美：KODK）獲對沖基金相中，並大手買貨。大型對沖基金德劭 （D. E. Shaw & Co）提交13G文件，披露截至8月21日，德劭持有超過390萬股柯達，相當於5.2%股權。德劭出手追捧下，柯達股價動力旋即重新燃點，柯達周二（1日）早市一度大升65%，收市升幅收窄至22.1%，收報7.3美元。

柯達7月尾傳獲美國政府借貸以生產醫藥原料，股價立時爆升，惟隨著政府其後審查，有關借貸經已擱置，柯達股價亦大幅下挫，以昨日 （8月31日）收市價計，柯達與年內高位60美元錄得超約90%距離。柯達周一收報5.98美元，跌0.7%。

資金對柯達獲德劭買入興奮，皆因其為知名對沖基金，創辦人David Elliot Shaw更為知名著作《股市金融怪傑 （Stock Market Wizards： Interviews with America's Top Stock Traders）》的其中一名受訪者。亞馬遜 （AMZN）創辦人Jeffrey Preston Bezos亦曾在該行工作。

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編輯：莫亦熙

美股 對沖基金 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 買入 基金 美元

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