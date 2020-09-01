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【美股焦點】沃爾瑪力拓電商業務 推Walmart+會員計劃 似足Amazon Prime

即市財經 18:01 2020/09/01

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沃爾瑪推Walmart+電商會員服務，正面挑戰亞馬遜。

新冠肺炎疫情爆發後，傳統零售商加速向電商轉型。美國連鎖超市沃爾瑪（美︰WMT）將推出電商會員服務計劃「Walmart+」，將更多的貨品與額外服務納入其中，包括即日配送、無現金結算功能等。此前，沃爾瑪已推出一項名為Delivery Unlimited的服務，並專注配送於食品雜貨，現在則更名為Walmart+並新增更多貨品，包括玩具、電子產品、像清潔劑、牙膏等家用產品等。

所有Delivery Unlimited用戶都將被轉到這個新項目下，費用相同一年98美元或每月12.95美元。Walmart+將於9月15日在全美國正式推出。值注意的是，美國電商龍頭亞馬遜（美︰AMZN）本身亦有Amazon Prime的付費服務計劃，會員用戶可以享受兩天內送達的免費快遞送貨服務（在某些地區為一天）、音樂和影片串流媒體服務，以及按月或按年收費的其他優惠。

目前沃爾瑪已經成為美國第二大網購零售商，但其仍遠遠落後於亞馬遜。本月早些時候，沃爾瑪曾表示，其電子商務銷售額在最近一個季度幾乎翻了一番。

這並不是沃爾瑪第一次推出會員項目，此前沃爾瑪推行的ShippingPass和Jetblack項目現已停止。去年秋天，沃爾瑪推出Delivery Unlimited服務。沃爾瑪客戶服務總監Janey Whiteside表示，目前非會員可以享有兩日內免費配送服務，惟訂單金額必須在35美元或以上。另外，個別非會員也可以享受一些即免費送達服務，但僅限於特定地區。至於Walmart+會員，這將享有更快的配送速度，包括16萬款商品即送達且不需要額外的送貨費用。

更多關於沃爾瑪電商業務詳情，請看【下一頁】

Whiteside表示，Walmart+將提供更多的好處，但未有提供任何細節。不過她補充稱，該項目是專門為美國市場設計的，並拒絕透露是否有將其擴展到國際的計劃。

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編輯︰侯景成

 

美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） Amazon WalMart

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