【美股窩輪】摩通推美股標普500指數認股證

▲ 摩通9月2日推出標普500指數窩輪，該行上周已推納指相關窩輪。

香港投資者買賣美股需求日增，摩根大通公布，將於香港發行與標普500指數掛鈎的認股證，供投資者在香港交易時段內，捕捉美國股市的投資機會。摩通指，首對標指認購及認沽證日前獲准發行，將於9月2日（周三）正式上市，為香港首次有標指認股證登場。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓張智卓稱，首對標指認購及認沽證的行使價分別為3700點及3200點，實際槓桿介乎5至7倍，年期約為半年。產品將追縱E-mini標指期貨的價格變動。

摩通上周已推出與納斯達克100指數掛鈎的認股證。張智卓預計，市場對於美股指數相關產品將有一定需求，並計劃於今年內共推出至少15隻標指及納指認股證。

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編輯：麥德銘