葉氏化工：料下半年表現較上半年好 惟出口未見改善

▲ 葉氏化工副行政總裁葉鈞表示，公司近9成業務在中國內地，隨中國經濟開始回復正常，7至8月生意見「苗頭」，加入踏入傳統旺季，相信下半年的表現較上半年好。

葉氏化工 （00408） 受疫情影響，上半年營業額及純利均錄得下跌，葉氏化工副行政總裁葉鈞表示，公司近9成業務在中國內地，隨中國經濟開始復甦，7至8月生意見「苗頭」，加入踏入傳統旺季，相信下半年的表現較上半年好，唯一預期出口下半年難以見到改善跡象。

主要收入來源溶劑業務上半年因油價拖累產品價格，銷量雖然上升，惟營業額跌6.1%，受惠低原料價格，毛利率升2.5個百分點，經營溢利升47.3%至1.5億元。葉鈞表示，下半年經濟回穩，或失去原料價格優勢，料下半年毛利或會稍微受壓。

高欄港廠房將逐步取代江門廠房

塗料業務因家居裝修及建築工程停頓，營業額跌22.7%，經營溢利跌94.4%。葉鈞指，受滯後需求帶動，預期建築塗表現較為好，惟難言可以一下追回疫情間的空白，持審慎態度看待。

葉氏化工於珠海高欄港工業園興建生產基地已開始動工，期望明年底可投產。葉鈞預期，新廠房的產能約60萬噸，略高於江門廠房的50萬噸。他續指，隨新廠房落成，江門廠房將會關閉，皆因高欄港是化工園區，江門則不是，加上江門廠房已有一定年資。

葉氏化工早前宣布分拆主要經營油墨業務的洋紫荊油墨（浙江）於深交所作獨立上市，料集資約4至4.5億元人民幣。葉鈞指，目前按計劃進行中，預計明年初向內地相關監管機構呈交上市申請。

大嘜養車開店數目調低至130間

葉氏化工上半年少賺33.5%至5880萬元，若撇除分拆油墨業務作獨立上市而產生的一次性匯兌損失及特殊稅項及專業費用支出，純利跌9.6%至7990萬元，中期息6仙，按年跌14.3%，派息率約58%。期內，營業額跌9.6%至44.7億元，銷售量增5.4%至66.2萬噸。

截至6月底止，借貸比率為29.2%，按年跌18.4個百分點，公司認為現水平合理，相信未來借貸比率不會再大幅下降。

另外，公司將中國汽車保養連鎖品牌大嘜養車的開店目標由150間調低至130間，截至2020年6月，大嘜養車共有52家直營店和40家加盟店。葉鈞指，國內汽車市場存量大，加上服務方面的質量參差，看好業務前景，希望大嘜養車直營店及加盟店比例為四六比。

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編輯：袁諾曦