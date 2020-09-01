  • 31°C
香港時間 : 2020901日 (二) 18:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TikTok拆骨】彭博：中國政府介入增交易複雜性　字節跳動或放棄出售TikTok

即市財經 17:53 2020/09/01

分享：

字節跳動創辦人張一鳴正考慮不同方案，並評估中國政府插手TikTok交易後的影響。

美國總統特朗普威脅禁止美資公司收購字節跳動（ByteDance）海外業務TikTok後，中國政府亦插手TikTok交易。外電報道，中國插手令字節跳動手中的籌碼只剩兩個：（1）以200億至300億美元出售TikTok，或（2）放棄出售TikTok。

彭博引述消息指，字節跳動創辦人張一鳴正考慮不同方案，並評估中國政府插手TikTok交易後的影響。字節跳動的監管團隊及交易談判人員正在討論，會否有一個可以同時獲得兩個政府、收購方、天使投資者及字節跳動都同意的方案。

微軟（美：MSFT）及甲骨文（Oracle）正就收購TikTok進行深入商討，同時已向特朗普遞交文件，希望獲得批准。微軟夥拍沃爾瑪（Walmart）收購TikTok，甲骨文則獲得私募基金Sequoia Capital的支持。

報道指，中國政府的介入，令原本已非常複雜的交易，變得更加複雜，並增加張一鳴放棄出售TikTok的可能性。

相關文章：【TikTok拆骨】CNBC：TikTok拆售交易最快周二公布　微軟、甲骨文成大熱

相關文章：【TikTok拆骨】TikTok出售美國業務須獲中國政府批准

 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱
成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記
八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳韻妍

 

 

投資產品 特朗普 張一鳴 私募基金 收購 中國 美國 WalMart 抖音 字節跳動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【新股IPO】百勝中國IPO開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國
【新股IPO】百勝中國IPO開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）