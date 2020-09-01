【TikTok拆骨】彭博：中國政府介入增交易複雜性　字節跳動或放棄出售TikTok

▲ 字節跳動創辦人張一鳴正考慮不同方案，並評估中國政府插手TikTok交易後的影響。

美國總統特朗普威脅禁止美資公司收購字節跳動（ByteDance）海外業務TikTok後，中國政府亦插手TikTok交易。外電報道，中國插手令字節跳動手中的籌碼只剩兩個：（1）以200億至300億美元出售TikTok，或（2）放棄出售TikTok。

彭博引述消息指，字節跳動創辦人張一鳴正考慮不同方案，並評估中國政府插手TikTok交易後的影響。字節跳動的監管團隊及交易談判人員正在討論，會否有一個可以同時獲得兩個政府、收購方、天使投資者及字節跳動都同意的方案。

微軟（美：MSFT）及甲骨文（Oracle）正就收購TikTok進行深入商討，同時已向特朗普遞交文件，希望獲得批准。微軟夥拍沃爾瑪（Walmart）收購TikTok，甲骨文則獲得私募基金Sequoia Capital的支持。

報道指，中國政府的介入，令原本已非常複雜的交易，變得更加複雜，並增加張一鳴放棄出售TikTok的可能性。

相關文章：【TikTok拆骨】CNBC：TikTok拆售交易最快周二公布 微軟、甲骨文成大熱

相關文章：【TikTok拆骨】TikTok出售美國業務須獲中國政府批准

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳韻妍