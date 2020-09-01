【iOS徵費】VPN商維持提供24小時訂閱服務　成功挑戰蘋果下架令

▲ VPN軟件開發商Guardian由於不滿App Store的審查指引，竟在上訴後成功推翻原有的決定。

早前蘋果抽佣爭議風波不斷，遊戲開發商Epic Games在手機遊戲《要塞英雄》（Fortnite）中加入自家虛擬貨幣銷售系統，意圖繞過App Store的限制，最終導致遊戲被蘋果下架。不過，正當大家以為App Store的規條牢不可破之際，有軟件開發商由於不滿App Store的審查指引，竟在上訴後成功推翻原有的決定。

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成功挑戰App Store裁決的Guardian，是一個防火牆和VPN程式。在一般情況下，App Store只容許軟件提供7天或以上的訂閱服務，而Guardian VPN就提供逐日訂閱的計劃，其軟件更新被指違反App Store條款而被拒上架。

一直以來，Guardian的iOS程式都有提供Day Pass功能，允許用戶購買24小時的服務。其開發商之所以提供Day Pass，原意是希望讓買家可在短時間内保障自己的連線安全，例如在臨時需要使用公共Wi-Fi網絡的情況，買家可以無時無刻避免網絡滋擾或追蹤。

Guardian負責人Will Strafach表示，「Day Pass」是Guardian的長期功能，但蘋果僅在本月初才對此提出質疑。而蘋果亦威脅他們，表示除非刪除Day Pass功能，否則將拒絕Guardian軟件更新。據悉，蘋果是引用App Store政策條款的第3.1.2點，其中指出所有提供自動續訂的訂閱服務，其訂閱期必須至少持續7日。

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Strafach又指，他們的Day Pass與其他類似服務提供的條款相若，於是向蘋果提出上訴。雖然蘋果未有正式修改其App Store條款，不過，Guardian VPN的新版本日前已於App Store成功上架，證明上訴成功，推翻App Store原有的裁決，軟件可繼續向用戶提供24小時的訂閱服務。

責任編輯：施雯雯