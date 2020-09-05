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【理財智慧】月光族必學3大儲錢方法　堅持每日儲一年有66795元！

理財智慧 12:05 2020/09/05

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儲錢是一個大議題，怎樣儲、儲多少都是一個學問，未知可以從何入手，又想輕鬆儲錢，可以參考以下3個簡單得方法，如果可以堅持日日儲，每年可儲66,795元！

【財務自由教室】感謝窮一生回應 炒股票並非可持續搵錢方法【下一頁

6大原則達財務自由 借鏡成功人士心得【下一頁

1. 360日儲錢法

最簡單的方法是由儲1元開始，之後每日多儲1元。堅持每日儲，一年365日就會有66,795元。

由於存款會每日俱增，難免令人感到有壓力，想避免這個「先甜後苦」的情況，可以考慮製作一張「存儲表格」，把未來365日的每日存款列出，每日可按實際開支，選擇其中一個金額，存入後可刪掉該格，便可更靈活儲錢。

2. 52周儲錢法

以第一個星期儲10元開始，然後每周增加10元，52周後就會儲到13,780元。如果覺得由10元開始的儲蓄比例太低，可以嘗試以20元或50元開始，每年分別可儲27,560或68,900元，按自己的情況作調整。

3.12個月儲錢法

以每月的儲錢金額乘以每月的日數，儲存金額由10元開始，每月增加10元，以100元為上限。一月份每日的儲存金額為10元，該月儲款為310元，二月份每日的儲存金額為20元，該月儲款為560元。12個月時間，便儲得22,900元。

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責任編輯：楊子瑩

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