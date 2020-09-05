【理財智慧】月光族必學3大儲錢方法　堅持每日儲一年有66795元！

儲錢是一個大議題，怎樣儲、儲多少都是一個學問，未知可以從何入手，又想輕鬆儲錢，可以參考以下3個簡單得方法，如果可以堅持日日儲，每年可儲66,795元！

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1. 360日儲錢法

最簡單的方法是由儲1元開始，之後每日多儲1元。堅持每日儲，一年365日就會有66,795元。

由於存款會每日俱增，難免令人感到有壓力，想避免這個「先甜後苦」的情況，可以考慮製作一張「存儲表格」，把未來365日的每日存款列出，每日可按實際開支，選擇其中一個金額，存入後可刪掉該格，便可更靈活儲錢。