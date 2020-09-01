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【美國大選】特朗普支持率上升　小摩：投資者應提前做準備

股樓投資 20:26 2020/09/01

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美國大選臨近，此前民調顯示現任總統特朗普（Donald Trump）的支持率，一直低於競爭對手、民主黨總統候選人拜登。不過摩根大通近來警告投資者應，應當為特朗普連任機會上升而做好準備。

摩通分析師Marko Kolanovic稱，從支持率來看，之前特朗普遠遠落後於拜登，但現時差距正在不斷縮小，主要有兩個原因：一是示威活動的暴力程度對公眾輿論與投票產生的影響，二是民調中的潛在偏見。他還表示，根據以往研究來看，如果公眾對抗議活動的看法從和平轉為暴力，民調中民主黨的支持率可能會下降5到10個百分點，支持率相應向共和黨轉移。

CNBC調查：全球75％CFO看好拜登勝選  了解請按，【下一頁

不過近期美股反彈，美股疫情也有所好轉，形勢開始對特朗普有利，他與拜登之間的支持率亦有所收窄。Morning Consul最近民調顯示，拜登最新支持率為50%，特朗普為44%，相差6個百分點；而上次該數據分貝為52%和42%，相差10個百分點

大多數投資者目前仍認為拜登勝算較大，但Kolanovic提醒，投資人不應忽視特朗普連任的可能性，建議投資人為此做好準備。離大選還有60幾天，未知變數仍存在，經濟環境、疫情和社會法規等議題都有可能會影響選情。

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編輯：李勝男

經濟 疫情 請願示威 美股 拜登 美國共和黨 美國民主黨 特朗普 美國

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