【PayMe 儲分難】PayMe10月下調信用卡增值金額至1000元

▲ PayMe10月1日開始，信用卡每月的增值上限將從2000元下調至1000元。

滙豐 （00005） 旗下電子錢包PayMe公布，從10月1日開始，信用卡每月的增值上限將從2000元下調至1000元，也意味部分市民以PayMe增值儲信用卡分數的難度再增。

滙豐發言人表示，不時就PayMe服務細則作定期檢討，並根據多方面因素作出調整，包括營商環境、市場趨勢及客戶體驗等。如有需要，客戶可透過其於包括滙豐在内的14 家本地銀行的戶口為PayMe個人賬戶增值，每人每月的增值上限為港幣5萬元。

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編輯：吳敏芳