【疫市筍盤】位於北角小半山上區內最低水屋苑 百福花園3房845萬易手低市價4%

樓市交投加快，樓價低水的二綫屋苑成準買家的搜尋對象，其中位於北角的老牌屋苑百福花園，是北角區共中一個規模較大，而且入場費較低的屋苑，最近屋苑剛錄得一宗3房單位成交，成交價較市價低約4%。

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中原地產分區營業經理施長達透露，分行促成百福花園百喜閣高層D室成交，單位實用面積606平方呎，間隔為3房，景觀開揚。由於單位有租客，未能安排睇樓，業主最終以845萬元將單位易手，折合平均實用呎價13,944元，成交價較銀行估價933萬元低9%，也較市價平4%左右。施長達指，原業主於1991年9月以159萬元買入單位，持貨29年，帳面獲利686萬元，單位升值431%。

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位於鰂魚涌天后廟道169號的百福花園，位處小半山上，背靠寶馬山，自成一隅，屋苑最大的特色是靜中帶旺，由屋苑步行至北角港鐵站約8至10分鐘，鄰近有健威坊及港運城商場。百福花園設有12座，單位達1,433伙，屬北角區的知名老牌屋苑，提供2房至4房間隔的單位，普遍單位實用率逾8成。雖然屋苑的樓齡達39年，為區內早期發展的私人屋苑，但屋苑大廈外牆及大堂公共地方於早年曾進行翻新，外貌看起來不像近40年樓齡的舊樓。

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施長達指，百福花園是北角區內入場費最低，而且樓價最為低水的屋苑，最近也有不少準買家至該屋苑睇樓，獲不少居於港島東的用家捧場。不過，百福花園的平價單位已被市場吸納。目前屋苑放盤量約有25個，其中實用面積406平方呎的兩房單位，叫價約750萬元起；而實用面積597平方呎的3房單位，叫價約950萬元起。至於景觀較優質、望山景的單位叫價較高，一個位於高層的全山景3房單位，實用面積606平呎，叫價988萬元。施長達指，現時業主的議價空間達5%至10%。

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記者：陳詠妍