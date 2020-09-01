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【新股IPO】專家料百勝中國上市升幅1成　難複製中概股上升軌跡

股樓投資 17:49 2020/09/01

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百勝中國（新上市編號：09987）作為第四隻回歸之中概股，不其然令人聯想起之前三隻中概股---阿里巴巴（09988）、網易（09999）及京東（09618），來港後股價屢創新高的佳績。不過專家認為，百勝在港上市後短期升幅料約1成，但始終行業有別，要複製上述幾隻新經濟股的走勢，機會較低。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示：「百勝旗下擁有很多餐廳品牌，主要收入來源是肯德基（KFC）及必勝客（PizzaHut），未來的增長動力不算太強。2021年預測PE約27倍，與同業麥當勞、海底撈（06862）及九毛九（09922）PE介乎26至54倍相比，估值算是合理，預期上市後短期升幅在10%以內，認購建議僅為中性。」

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過去幾隻中概股回歸後，至今升幅相當巨大，若認購持有至今獲利甚豐，如阿里巴巴去年11月上市招股價176元，本周二（1日）收報282.8元，累計升幅60%；網易6月上市招股價123元，至今累計升幅24%；京東6月上市招股價226元，累計升37%。

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百勝中國今次可否複製過往中概股的上升軌跡？麥嘉嘉指出，之前幾隻第二上市之中概股，上市初期其實升幅均不是十分強勁，在低位徘徊了一陣子，收齊貨後才再爆上。相信大家已心裏有數，百勝上市初期不會出現強勁升勢，再加上夾在農夫山泉（新上市編號：09633）及螞蟻集團之間，所以招股反應也較為冷淡。」

至於中長線而言，麥嘉嘉認為，「百勝只是餐飲股，增長速度難與阿里等新經濟股相提並論，而集團2019年增長只是中規中矩。由2017至2019年集團盈利年複合增長率（CAGR）8.7%，到2019至2022年預測為7%，只有單位數增幅，難以與新經濟股作比較。」

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記者：李兆明

 

百勝中國（09987） 網易（美：NTES） 京東（美：JD） 經濟 市盈率 海底撈（06862） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 九毛九（09922） 京東集團—SW（09618）

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