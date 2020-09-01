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【新冠疫苗】過敏者可致臉唇腫脹 輝瑞疫苗試驗者每周賺40元

環球社會熱點 17:30 2020/09/01

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有參加輝瑞（Pfizer）疫苗臨床測試的人士分享接種後的反應指出，若有過敏症狀的人或出現臉唇腫脹。

全球大流行新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未退，多款疫苗已進入第三階段臨床試驗。有接種輝瑞（Pfizer）新冠疫苗的人士分享接種後的反應，若有過敏症狀的人可能出現臉唇腫脹。整個試驗要觀察兩年，期間參加者須在手機軟件記錄身體狀況，每周可獲$5美元酬金。

在加利福尼亞州因皮里爾灘社區健康中心任職護理總監的哈金斯（Tia Huggins），接種疫苗後，曾出現頭痛、疲倦、發冷、食慾不振、肌肉酸痛、關節酸痛、輕微發燒、出汗等副作用，注射部位發紅，發癢、腫痛。

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她提到，如果參加者有過敏症狀，可能會出現臉部或嘴唇腫脹、呼吸急促（如過敏性反應或癲癇發作）等。

哈金斯在上周接種第一劑疫苗，之後需再接種第二劑，兩劑之間相隔三週。參加者接種疫苗後的6個月、12個月和24個月，將會檢測他們血液中的抗體含量。在接下來兩年中，參加者將要每周在手機上的應用程序中記錄症狀。

參加者每次就診可獲得酬金$125美元（約968.7港元），每周在軟件上記錄接種後的身體狀況，可獲$5美元（約38.7港元）酬金。

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責任編輯：葉芷樺

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