【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元

▲ 恒生於9月剛開局，即減3個月短存息；同樣滙豐也帶頭減3個月及半年的港元定存息。

追息族注意，大小銀行甫踏入9月即減港元定期存款息率，最新追趕降息是恒生 （00011） 及創興 （01111） ；兩行皆向3個月或以下的較短存埋手。恒生削低3個月港元定存年息0.1厘，新息率至0.45厘。至於創興亦下調3個月短存0.1厘，新報0.7厘。這是繼龍頭滙豐於今天（9月1日）下調全綫削低港元定存短中長息以來，3行齊減息。專家預計，由發鈔行再帶頭減港元定存息，料中小行亦跟減。

單以大行比併，現時3個月港元定存年息以中銀香港 （02388） 的0.55厘最高；跑贏恒生的0.45厘，滙豐的0.4厘，以及渣打的0.35厘。

半年期來看，恒生以0.6厘，險勝中銀的0.55厘，以至滙豐的0.45厘，及渣打的0.4厘。

同樣一年存息計，恒生亦以0.6厘，撼贏中銀的0.55厘、滙豐的0.5厘，以及渣打的0.4厘。

現時大行的一年港元定存最高僅0.6厘，相反同屬低風險的通脹掛鈎債券（iBond 2020）有1厘「包底息」，回報跑贏發鈔行的定存息。

恒生新推4個月年息享0.55厘

此外，恒生亦新推4個月年息享0.55厘，進場低見1萬元；若是百萬富翁、斥100萬元或以上的新錢，相同短存更有0.6厘；優惠至9月底止；而9月甫開局，滙豐全綫下調港元定存短中長息，把3個月及半年期齊削低0.1厘，現時3個月港元定存的新息率報0.4厘，6個月港元定存息則為0.45厘；一年期則微削0.05厘至險守0.5厘。滙豐剛於8月10日才全面減息，不足一個月再出手。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，1個月港元拆息約於0.2厘到0.5厘上落；熱錢續湧港，凸顯本港水浸不缺錢，相信港銀暫毋須急於鬥加息搶存，畢竟市場未現水緊。

那邊廂，中銀另闢戰線，新近延長3個月年息享4.3厘，由本來於昨天（8月31日）截止，剛延遲至9月底到期。以入場費為10萬元的新資金計，按理定期存款到期後可賺息1,078元。比併市面大小銀行，由於信銀國際把本周一屆滿的10厘息不再延長，3個月的冠絕全城息率，已由中銀的4.3厘扒頭，頓變「高息王」。而中銀及信銀兩間中資行於6月底推3個月特惠息，主要針對政府派錢涉資逾700億元的商機。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪