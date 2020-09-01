  • 32°C
香港時間 : 2020901日 (二) 17:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】百勝中國入場費超貴 首日表現有期待？

即市財經 17:31 2020/09/01

分享：

港股新股市場續旺，熱爆新股農夫山泉 （新上市編號：09633） 截飛後，中國餐飲巨頭百勝中國 （新上市編號：09987） 接力招股。百勝中國每手入場費逾2萬元，為港股新股史上第三貴。近期不少新股入場費偏高，動輒逾萬元以上，上市後均有好表現，百勝中國高入場費的策略能否支持上市後表現？

入場費28807元 本港史上第三貴

百勝中國來港第二上市，集資額近200億元，每股最高發行價為468元，每手50股，入場費高達23,636元，這已港股史上第三貴入場費的新股。去年6月上市的的醫藥股翰森製藥 （03692） ，以每手入場費高達28,807元，創新股入場費的紀錄；而第二貴的已要數到1997年上市的紅籌股北京控股 （00392） ，入場費約2.5萬元。

相關文章：【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）

事實上，今年以來不少新股入場偏高，至今有9隻新股的入場費逾萬元。9隻高入場費的新股中，普遍以現時當炒的生物科技股及中概科網股為主，包括生科股康方生物 （09926） 及沛嘉醫療 （09996） ，入場分別約1.6萬元。而兩隻焦點中概股網易 （09999） 及京東 （09618） 入場費亦約1.2萬元。這批高入場費新股上市首日均有不俗表現，其中思摩爾 （06969） 首日掛牌勁升1.5倍，為投資者帶來每手1.86萬元帳面利潤。

 

 

首日表現視美股市況及定價折讓 

百勝中國亦以高入場費招股，能否承接首日高表現？事實上，以上股份均為當炒股份，招股時已反應熱烈，超高的超購倍數，令新股一手難求，所以在市場炒供求關係下，令新股首日抽高。至於入場費，由於這些股份以機構投資者為主要對象，入場費並不特別形合散戶，所以入場費偏高，入場費與上市後表現，料並無特別關係。

至今百勝中國，可參考網易及京東的經驗，首日表現要視乎當時美股上市的ADS的表現，以及港股定價與美股定價的折讓，亦會影響在港掛牌首日的表現。值得留意的是，第二上市的股份，由於美股早已流通，在港上市首日不能與第一上市的新股比較，如網易及京東，在港上市首日升約5%及3%。

責任編輯：錢家鋒

百勝中國（09987） 中國概念股 生物科技 香港股票 北京控股（00392） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999）

上一篇文章

PayMe 10月起下調信用卡增值金額至1000元

下一篇文章

【港滙強方兌換保證】金管局今午注資96.88億港元　一文看清金管局接美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【新股IPO】百勝中國IPO開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國
【新股IPO】百勝中國IPO開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國