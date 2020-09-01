【新股IPO】百勝中國入場費超貴 首日表現有期待？

港股新股市場續旺，熱爆新股農夫山泉 （新上市編號：09633） 截飛後，中國餐飲巨頭百勝中國 （新上市編號：09987） 接力招股。百勝中國每手入場費逾2萬元，為港股新股史上第三貴。近期不少新股入場費偏高，動輒逾萬元以上，上市後均有好表現，百勝中國高入場費的策略能否支持上市後表現？

入場費28807元 本港史上第三貴

百勝中國來港第二上市，集資額近200億元，每股最高發行價為468元，每手50股，入場費高達23,636元，這已港股史上第三貴入場費的新股。去年6月上市的的醫藥股翰森製藥 （03692） ，以每手入場費高達28,807元，創新股入場費的紀錄；而第二貴的已要數到1997年上市的紅籌股北京控股 （00392） ，入場費約2.5萬元。

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事實上，今年以來不少新股入場偏高，至今有9隻新股的入場費逾萬元。9隻高入場費的新股中，普遍以現時當炒的生物科技股及中概科網股為主，包括生科股康方生物 （09926） 及沛嘉醫療 （09996） ，入場分別約1.6萬元。而兩隻焦點中概股網易 （09999） 及京東 （09618） 入場費亦約1.2萬元。這批高入場費新股上市首日均有不俗表現，其中思摩爾 （06969） 首日掛牌勁升1.5倍，為投資者帶來每手1.86萬元帳面利潤。

首日表現視美股市況及定價折讓

百勝中國亦以高入場費招股，能否承接首日高表現？事實上，以上股份均為當炒股份，招股時已反應熱烈，超高的超購倍數，令新股一手難求，所以在市場炒供求關係下，令新股首日抽高。至於入場費，由於這些股份以機構投資者為主要對象，入場費並不特別形合散戶，所以入場費偏高，入場費與上市後表現，料並無特別關係。

至今百勝中國，可參考網易及京東的經驗，首日表現要視乎當時美股上市的ADS的表現，以及港股定價與美股定價的折讓，亦會影響在港掛牌首日的表現。值得留意的是，第二上市的股份，由於美股早已流通，在港上市首日不能與第一上市的新股比較，如網易及京東，在港上市首日升約5%及3%。

責任編輯：錢家鋒