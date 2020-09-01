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Amazon獲FAA批准　設Prime Air無人機送貨機隊

環球政經 18:59 2020/09/01

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美國聯邦航空管理局（FAA）於周一（31日）表示，亞馬遜獲得許可運營Prime Air無人機機隊，讓公司能夠擴大在美國地區進行有限度測試。

【新冠肺炎】AXA家居保險推「清潔及消毒保障」 確診可獲1500元清潔消毒費：【下一頁】 

美國聯邦航空管理局指，是次許可將賦予Amazon以「安全有效地向客戶交付包裹」的認證。Amazon就表示，將憑FAA的認證展開無人機送貨測試。公司表示，無人機送貨經過嚴格的培訓，有證據證明整個交付操作過程是安全。Amazon在加拿大、英國等地都設布有測試點，目前則有美國及英國可以進與客人交付的無人機送貨測試。

不過讓無人機在美國送貨成為常態，就或須等數年時間。由於FAA需為逾40萬架的無人機進行遠程識別規則及發布單獨的規定，以允許無人機在人口稠密的地區上飛行。

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責任編輯：黎淑雯

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