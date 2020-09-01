【Zoom急升】Zoom企業用戶大增逾4倍　未來增長勢頭能否持續？

▲ Zoom可謂至今最成功打入企業以至一般用戶市場的視像會議應用品之一。(圖片來源: 法新社)

視像會議程式Zoom（美︰ZM）受惠新冠肺炎疫情下在家工作及學校遠程教學人士廣泛使用，第二季收入增逾3倍至6.635億美元，按年大增3.55倍，擁有 10 名或以上員工的 Zoom 客戶約有 370,200 名，數字較按年大增4.58倍。業績亮麗帶動股價在盤後急升逾兩成。

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事實上，視像會議成為疫情新寵，而Zoom可謂至今最成功打入企業以至一般用戶市場的視像會議應用品牌。惟隨著疫情相對受控，在家工作與上學的日子總會過去，未來該應用能否保持同樣的增長動力？總結業績以及其他市場資訊，Zoom將面對的隱憂包括 :

1. 市場競爭加大

在疫情開始當初，Zoom在視像會議應用市場上可謂一枝獨秀，以易用、連接穩定等因素成功吸引，更很早期已推出免費使用的計劃讓學校等用戶應付需要。但事隔數月，科技大企包括微軟、Google、Cisco都加緊發力，在旗下視像應用加入新功能，Teams、Google Meet的功能都在近月有大幅提升，對Zoom本身已形成愈來愈大的競爭壓力。

2. 數據安全隱患

Zoom應用自年初以來被揭發多項隱藏資訊漏洞，例如早期「Zoom轟炸」問題,讓不少用戶都對該企的數據安全性感疑慮，繼而轉用其他品牌的應用。Zoom屢次強調該企的資料獨立性，並推出多項數據安全措施，用戶最終是否買帳就仍要拭目以待。

3. 中美角力風波

Zoom為美國公司，惟其創辦人袁征的中國背景，在中美科技角力的大環境下，隨時都有可能捲入風波。有分析就指出Zoom的背景有可能引來美國政府的進一步行動，讓Zoom步華為、TikTok等中資科企的後塵。

Zoom用戶今年大增， 10 名或以上員工企業用戶，第二季按季增加近4成，從視頻會議應用的下載次數來看表現亦非常傑出，在近日App下載榜亦常能獲得首位。但業績報告上管理層亦指出，小企用戶轉向其他應用的傾向較高。但該企認為，可預期的將來，企業僱員回辦公室上班的習慣將會改變，就算需要回辦公室，Zoom將會成為日常流程的重要部分。

責任編輯: 周俊霖