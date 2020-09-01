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【疫市筍盤】減價盤十八區都有　哪一區最多？ 

股樓投資 17:44 2020/09/01

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本地確診宗數較上月初下跌，樓市交投氣氛因此轉旺，不少買家重啟置業大計，更擔心遲買更貴，開始加快入市。假如資金不多，又想買到筍盤的話，到底要到哪裡搵盤？據美聯物業網站的減價盤比率顯示，新界區減價盤佔比較高，而減價盤佔比最多的地區，依次為東涌、葵涌及荃灣，其中荃灣已連續兩周位列首三位。 

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以單位面積劃分，減價盤主要是實用面積431至752平方呎的單位，即俗稱B類單位，緊接其後則是實用面積753至1,075平方呎的C類單位，以及實用面積少於431平方呎的A類單位。簡單來說，減價盤以中小型單位為主。 

美聯鍾家豪表示，荃灣區近期成交增多，減價盤亦賣得「八八九九」，以上車盤較多的荃景圍為例，部分業主更開始收窄議價空間，目前只約2%至3%，又稱雖然減價盤少了，惟不乏外區客睇樓，始終樓價相對「低水」。

他續說，荃灣區有不同類型樓盤，不單吸引上車客，亦吸引換樓客，若與其他地區相比，疫情對該區影響相對較細。

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撰文 : 黃卓賢

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