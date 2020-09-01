  • 32°C
香港時間 : 2020901日 (二) 17:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市求存】企業疫下求生術　舉辦非牟利項目可增競爭力？

商業 17:14 2020/09/01

分享：

專業服務協進支援計劃今日（9月1日）邀請新一輪撥款申請。

新冠肺炎疫情持續，企業為於疫情下求生，與其他品牌聯乘、實行社會企業責任，提升企業形象的同時，亦冀增加知名度，獲得更多人關注。專業服務協進支援計劃便資助由業界主導的非牟利項目，以加強本港專業服務行業與境外同業的交流和合作、推動相關宣傳活動，提高本港專業服務水平和對外競爭力。

該計劃今日（9月1日）邀請新一輪撥款申請。計劃涵蓋的專業服務行業，包括會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計，以及技術測試及分析等服務。每個獲批的合資格項目最高資助額為成本總額90%或300萬元，以較低者為準。

【移民新加坡】3分之2企業料明年前景不明朗　經濟活動續疲弱

【香港疫情】港經濟復甦步伐落後預期　報告：可借鑒海外經驗先重啟經濟

申請項目不論只涉及個別或跨界別專業服務，均可申請資助。

可獲資助的項目包括：

  • 人手開支
  • 活動場地及布置費用
  • 製作及推廣費用
  • 相關項目工作人員在香港以外的交通及住宿費用
  • 因參與香港境外的獲資助活動，產生的交通費和住宿費，包括擔當積極角色的參加者（例如演講嘉賓及專題討論講者）
  • 獲支援計劃資助而為期較長的專業實習／見習計劃參加者

【品牌有段古】吉利汽車回歸A股？　拆解近年發展策略

9月份推簡介會
該計劃全年接受申請，並按季度進行批核。新一輪申請截止日期為2020年11月30日。政府將於9月份，為有意向支援計劃申請資助的機構，舉辦簡介會。而截至8月底，已有60個不同項目，獲得支援計劃的資助，包括在香港本地及其他地方舉辦的活動。

不過，因應疫情最新發展，該計劃將有彈性安排，以便獲資助機構推展項目。【按此】可了解計劃的細節。

責任編輯：馬意文

相關文章

【BNO移民】智庫組織倡英國試行4天工作　助遏失業率再攀升？
2020/08/31
【BNO移民】智庫組織倡英國試行4天工作　助遏失業率再攀升？
【品牌有段古】Rolex推2020年新錶　工藝精細有價有市？
今日
【品牌有段古】Rolex推2020年新錶　工藝精細有價有市？
【航空告急】長榮航空增貨運比重　3架未交付客機改訂貨機
今日
【航空告急】長榮航空增貨運比重　3架未交付客機改訂貨機
【零售寒冬】香港7月零售挫23.1%　優於市場預期
今日
【零售寒冬】香港7月零售挫23.1%　優於市場預期
疫情 設計 會計 行業 工程 實習 品牌 服務 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【零售寒冬】香港7月零售挫23.1%　優於市場預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】麥當勞App最後一周優惠　10元兩個漢堡飽
【消費優惠】麥當勞App最後一周優惠　10元兩個漢堡飽
【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期今起接受申請　料最快3周派發補貼（附申請連結）
【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期今起接受申請　料最快3周派發補貼（附申請連結）
【品牌有段故】百勝中國料最快下周招股　揭3大生意之道
【品牌有段故】百勝中國料最快下周招股　揭3大生意之道
【保就業】香港寬頻將工資補貼　全數給予3500名香港員工
【保就業】香港寬頻將工資補貼　全數給予3500名香港員工
【逆市開店】譚仔年底中環開分店　三哥進軍新加坡市場
【逆市開店】譚仔年底中環開分店　三哥進軍新加坡市場
【N無津貼】關愛基金三人住戶非公屋、非綜援的低收入津貼　明接受申請
【N無津貼】關愛基金三人住戶非公屋、非綜援的低收入津貼　明接受申請