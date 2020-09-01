【疫市求存】企業疫下求生術　舉辦非牟利項目可增競爭力？

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【零售寒冬】香港7月零售挫23.1% 優於市場預期
新冠肺炎疫情持續，企業為於疫情下求生，與其他品牌聯乘、實行社會企業責任，提升企業形象的同時，亦冀增加知名度，獲得更多人關注。專業服務協進支援計劃便資助由業界主導的非牟利項目，以加強本港專業服務行業與境外同業的交流和合作、推動相關宣傳活動，提高本港專業服務水平和對外競爭力。
該計劃今日（9月1日）邀請新一輪撥款申請。計劃涵蓋的專業服務行業，包括會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計，以及技術測試及分析等服務。每個獲批的合資格項目最高資助額為成本總額90%或300萬元，以較低者為準。
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申請項目不論只涉及個別或跨界別專業服務，均可申請資助。
可獲資助的項目包括：
9月份推簡介會
該計劃全年接受申請，並按季度進行批核。新一輪申請截止日期為2020年11月30日。政府將於9月份，為有意向支援計劃申請資助的機構，舉辦簡介會。而截至8月底，已有60個不同項目，獲得支援計劃的資助，包括在香港本地及其他地方舉辦的活動。
不過，因應疫情最新發展，該計劃將有彈性安排，以便獲資助機構推展項目。【按此】可了解計劃的細節。
責任編輯：馬意文