【內房數據】綠城中國上月合約銷售按年漲49% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清內房8月銷售數據

內地房地產商下半年加快推盤節奏，券商富瑞引述克而瑞的數據指，該行追蹤的30間主要發展商8月銷售平均按年升37%，符合預期，年初至今的銷售按年增長約9%，意味已完成全年銷售目標約59%。該行相信，強勁銷售勢頭將持續，並預期不少發展商可超額完成全年目標。以下本報綜合各大內房股8月份內房數據，貨幣單位均為人民幣。

綠城中國 （03900） 8月銷售金額約為162億元（人民幣，下同），按年增48.6%。今年首8個月，總合同銷售金額約1,345億元，按年增長31.5%。

建業地產 （00832） 8月合同銷售額79.81億元（人民幣，下同），按年減少14.4%，合同銷售建築面積114.2萬平方米，按年減少20.6%，每平方米平均銷售價格為人民幣6,987元，按年增加7.9%。

新城發展 （01030） 8月合約銷售金額約206.05億元（人民幣，下同），按年下跌15.95%；合約銷售面積約204.54萬平方米，減少10.83%。今年首8個月，累計合同銷售金額約1390.81億元，按年下跌18.89%；累計銷售面積約1279.98萬平方米，按年減少14.66%。

中國海外發展 （00688） 8月合約物業銷售金額約為287.91億元（人民幣，下同），按年增加17.6%，已售樓面面積約為136.82萬平方米，按年降9%。今年首8個月，累計合約物業銷售金額約2222.94億元，按年增加2.1%；相應的累計已售樓面面積約1213.15萬平方米，按年降0.4%。

中國海外宏洋集團 （00081） 8月實現合約銷售額44.49億元（人民幣，下同）按年下跌13.1%，合約銷售面積36.68萬平方米，按年下跌11.9%。今年首8個月，累計合約銷售額365.42億元，按年增加5.7%；合約銷售面積311.8萬平方米，按年下跌2.2%。

世茂集團 （00813） 8月的合約銷售額約為295.6億元（人民幣，下同），按年上升37%；合約銷售面積為169.5萬平方米，按年上升41%；平均銷售價格為每平方米17,443元。今年首8個月，累計合約銷售總額約為1690億元，按年上升19%；累計合約銷售總面積為963萬平方米，按年上升22%，平均銷售價格為每平方米人民幣17,550元。

當代置業 （01107） 8月合約銷售額約41.46億元（人民幣，下同），按年增加52%，銷售均價每平方米約10,504元。今年首8個月，合約銷售額約223.6億元，按年升1.6%，銷售均價每平方米約10,215元。

正榮地產 （06158） 8月合約銷售金額約為123.03億元（人民幣，下同），按年升17.17%，合約銷售建築面積約為76.5萬平方米，平均售價約為每平方米16,100元。今年首8個月，累計合約銷售金額約為818.96億元，按年漲3.4%；合約銷售建築面積約532萬平方米，合約平均售價約為每平方米15,400元。

中國金茂 （00817） 8月簽約銷售額215.2億元（人民幣，下同），按年增長39.2%，簽約銷售建築面積約101.1萬平方米。今年首8個月，集團累計取得簽約銷售額1458.2億元，按年增34.7%；累計簽約銷售建築面積約768.99萬平方米。

首創置業 （02868） 8月簽約金額約38.5億元，按年增30.5%，簽約面積約13萬平方米。首8個月累計簽約金額約408.6億元，按年增14%，簽約面積約123.5萬平方米，簽約均價每方米3.3萬元。

雅居樂 （03383） 8月預售金額合計為119.6億元，按年增17.8%，而對應建築面積為85.2萬平方米，平均價為每平方米14,045元。首8個月累計預售金額合計為776.7億元，按年增2.5%，而對應建築面積為566.4萬平方米，平均價為每平方米13,713元。

銀城國際 （01902） 8月合約銷售額約為17.3億元，按年增87%，合約建築面積約為8.7萬平方米及平均合約售價約為每平方米19,902元。首8個月合約銷售額約為86.1億元，按年跌10.6%，合約建築面積約為46.7萬平方米及平均合約售價約為每平方米18,429元。

大發地產 （06111） 首8個月實現累計合同銷售金額約 為160.02億元，累計合同銷售面積為113.9萬平方米，平均銷售價格為每平方米約14,050元。

越秀地產 （00123） 8月合同銷售為76.57億元，按年上升約1.32倍，實現合同銷售面積約為30.71萬平方米，按年上升約69%。首8個月累計合同銷售516.57億元，按年上升約17%，完成全年銷售目標802億元的64%，合同銷售面積約208.9萬平方米，按年上升約3%。

融信中國 （03301） 8月合約銷售額約為120.3億元，按年升10.1%，合約建築面積約為61.2,628平方米，平均合約售價約為每平方米19,671元。首8個月合約銷售額約為845.3億元，按年升5%，合約建築面積約為379.1萬平方米，平均合約售價約為每平方米22,298元。

中國恒大 （03333） 8月合約銷售金額約為514.8億元，按年增長約7.7%，合約銷售面積約為532.4萬平方米，較去年同期增長約18.5%。首8個月物業累計合約銷售金額約達4,506.2億元，按年增長約21.8%，累計合約銷售面積4,934.3萬平方米，較去年同期增長約42.9%。

花樣年 （01777） 8月銷售額為約51.02億元，按年增71.2%，相應已售建築面積為約35.4萬平方米，平均售價為每平方米約14,415元。首8個月團已累積的銷售額為約274.11億元，按年增38.4%，相應已售建築面積為約201.6萬平方米，平均售價為每平方米約13,595元。

旭輝 （00884） 8月合同銷售約256億元，按年增86%，合同銷售面積約181.65萬平方米，合同銷售均價約每平方米14,100元。首8個月累計合同銷售金額約1,283.2億元，按年增10%，合同銷售面積約824.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米15,600元。

萬科 （02202） 8月合同銷售面積422.9萬平方米，合同銷售額587.2億元，按年升33.1%。首8個月累計實現合同銷售面積2893.9萬平方米，合同銷售額4382.2億元，按年升2.8%。

合景泰富 （01813） 8月預售額為96.12億元，按年增加55.8%，預售建築面積約為65.7萬平方米，按年增加92.1%。

奧園 （03883） 8月物業合同銷售金額約108.5億元，按年增長41%，首8個月合同銷售累計約712.8億元，按年增長5%。

碧桂園 （02007） 8月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約609.3億元，按年增加30.1%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約712萬平方米，按年增37.86%。

金地商置 （00535） 8月合約銷售總額約64.14億元，按年增28.3%，而期內合約銷售總面積約26.27萬平方米，期內的銷售均價為每平方米約24,400元。首8個月期間的累計合約銷售總額約432.38億元，按年增19.8%，而累計銷售總面積約185.7萬平方米。

美的置業 （03990） 首8個月合同銷售金額約718.2億元，按年增18.3%，而相應的已售建築面積約640.1萬平方米。

時代中國 （01233） 8月合同銷售89.2億元，按年增41%，簽約建築面積約為62.2萬平方米。首8個月合同銷售493.66億元，按年升14.4%，簽約建築面積約為352.9萬平方米。

富力地產 （02777） 8月的月內權益合約銷售總金額約為108.6億元，按年升3.1%，銷售面積達約97.55萬平方米。首8個月總權益合約銷售金額約726.2億元，按年跌10.6%，銷售面積達約623.93平方米。

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編輯：袁諾曦