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【內房數據】碧桂園上月合約銷售按年升30% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

即市財經 17:39 2020/09/02

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一文看清內房8月銷售數據

內地房地產商下半年加快推盤節奏，券商富瑞引述克而瑞的數據指，該行追蹤的30間主要發展商8月銷售平均按年升37%，符合預期，年初至今的銷售按年增長約9%，意味已完成全年銷售目標約59%。該行相信，強勁銷售勢頭將持續，並預期不少發展商可超額完成全年目標。以下本報綜合各大內房股8月份內房數據，貨幣單位均為人民幣。

奧園 （03883） 8月物業合同銷售金額約108.5億元，按年增長41%，首8個月合同銷售累計約712.8億元，按年增長5%。

碧桂園 （02007） 8月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約609.3億元，按年增加30.1%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約712萬平方米，按年增37.86%。

金地商置 （00535） 8月合約銷售總額約64.14億元，按年增28.3%，而期內合約銷售總面積約26.27萬平方米，期內的銷售均價為每平方米約24,400元。首8個月期間的累計合約銷售總額約432.38億元，按年增19.8%，而累計銷售總面積約185.7萬平方米。

美的置業 （03990） 首8個月合同銷售金額約718.2億元，按年增18.3%，而相應的已售建築面積約640.1萬平方米。

時代中國 （01233） 8月合同銷售89.2億元，按年增41%，簽約建築面積約為62.2萬平方米。首8個月合同銷售493.66億元，按年升14.4%，簽約建築面積約為352.9萬平方米。

富力地產 （02777） 8月的月內權益合約銷售總金額約為108.6億元，按年升3.1%，銷售面積達約97.55萬平方米。首8個月總權益合約銷售金額約726.2億元，按年跌10.6%，銷售面積達約623.93平方米。

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編輯：袁諾曦

香港股票 時代中國控股（01233） 富力地產（02777）

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